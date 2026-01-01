Сирийската армия обяви, че е поела пълен контрол над град Дейр Хафер, разположен източно от Алепо, предаде Франс прес.

В изявление военните съобщиха, че са установили "пълен военен контрол" над града. В него вече са разположени армейски части. В последните дни в района имаше сблъсъци между сирийската армия и кюрдските сили, които по-рано заявиха, че ще се изтеглят от Дейр Хафер.

Развитието идва след като сирийският лидер Ахмед аш Шараа обяви с указ, че признава националните права на кюрдите, като кюрдският език става официален. Аш Шараа заяви, че кюрдите са неразделна част от страната и че десетилетия са страдали от маргинализация и потисничество при предишни управления.

Преди седмица в Алепо избухнаха боеве между сирийската армия и кюрдските сили, при които кюрдите бяха изтласкани от двата квартала, които контролираха. След това кюрдските сили се изтеглиха в района на Дейр Хафер, на около 50 километра източно от Алепо.

Ръководителят на Сирийските демократични сили Мазлум Абди по-рано съобщи, че кюрдските бойци планират да се изтеглят от града. Малко преди това сирийската армия обяви, че е нанесла удари по кюрдски позиции в района, след като е отправила предупреждения към цивилните да се евакуират. По данни на сирийските власти над 4000 цивилни са напуснали засегнатия район.