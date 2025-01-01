Президентът на Сирия Ахмед ал-Шараа призова сирийците да работят заедно за възстановяването на страната си в деня, в който се навърши една година от свалянето от власт на бившия лидер Башар Асад.

Водената от ислямистите коалиция на Шараа започна светкавична офанзива в края на ноември миналата година и на 8 декември превзе столицата Дамаск след почти 14 години война, слагайки край на повече от пет десетилетия жестоко управление на семейство Асад.

След сутрешна молитва в джамия "Умаяд" в Дамаск Шараа „похвали жертвите и героизма на бойците“, които влязоха в Дамаск, се казва в изявление на президентството.

„Настоящата фаза изисква обединяване на усилията на всички граждани за изграждане на силна Сирия, укрепване на нейната стабилност, защита на нейния суверенитет и постигане на бъдеще, достойно за жертвите на нейния народ“, заяви държавният глава, облечен във военна униформа.

От края на ноември сирийците отбелязват първата годишнина от началото на офанзивата. Днес, 8 декември, празненствата достигнаха своя връх с мероприятия в Дамаск, включително военен парад и реч на президента.

Шараа, който се разграничи от джихадисткото си минало, успя да възстанови международния авторитет на Сирия и да постигне облекчаване на санкциите, предаде АФП.

Въпреки това той е изправен пред големи предизвикателства, свързани с гарантирането на сигурността, възстановяването на разпадащите се институции, възвръщането на доверието на сирийците и запазването на единството на страната.

Сектантското кръвопролитие в сърцевината на алауитското и друзкото малцинство в страната, наред с продължаващите израелски военни операции, разтърсиха крехкия преход в страната.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш каза, че „това, което ни очаква, е много повече от политически преход; това е шанс да възстановим разбитите общности и да излекуваме дълбоките разделения“.

„Това е възможност да създадем нация, в която всеки сириец – независимо от етническа принадлежност, религия, пол или политическа принадлежност – може да живее в сигурност, равенство и достойнство“, настоя той, призовавайки за международна подкрепа.

На 6 декември видният алауитски духовен лидер в Сирия призова членовете на своето религиозно малцинство, към което принадлежи и семейството на Асад, да бойкотират тържествата в знак на протест срещу новите власти, които той определи като "потисници".

В същия ден кюрдската администрация, която контролира части от Североизточна Сирия, обяви забрана за публични събирания и събития на 7 и 8 декември поради съображения за сигурност.

Съгласно споразумение от март кюрдската администрация трябва да интегрира институциите си в централното правителство до края на годината, но напредъкът е в застой.

В публикация в социалната мрежа "Екс" кюрдският лидер Мазлум Абди потвърди ангажимента на кюрдите към споразумението, заявявайки, че то е основата „за изграждането на демократична, децентрализирана Сирия, укрепена от ценностите на свободата, справедливостта и равенството“.

Турция поздрави Сирия по случай годишнината, предаде кореспондентът на БТА Айше Сали.

„Въпреки редицата трудности, срещу които трябваше да се изправи през последната година, сирийското правителство следваше сдържана и насочена към мир външна политика и направи решителни стъпки, за да достигне до полагащото ѝ се достойно място на международната сцена“, се казва в съобщение, публикувано днес на страницата на Министерството на външните работи на Република Турция.

Припомняме, че Асад избяга в Русия, след като бунтовниците, командвани от Шараа, превзеха Дамаск и сложиха край на неговото управление.