Нова опасна тенденция в социалните мрежи набира популярност във Великобритания и Ирландия. Предимно млади мъже заснемат как шофират с висока скорост или в неправилната посока, а след това публикуват видеата онлайн, търсейки гледания, харесвания и последователи.

Британското правителство призова социалните платформи да премахват съдържание, което възхвалява опасното шофиране. Призивът дойде след поредица от тежки катастрофи във Великобритания и Ирландия.

При трагичен инцидент край Мидълзбро, Северна Англия, двама полицаи и петима млади хора загинаха, след като автомобил, движещ се в неправилната посока, се сблъска с полицейска кола.

Загиналите пътници в автомобила са били на възраст между 17 и 23 години. Според BBC вече изтрит профил в TikTok, за който се смята, че е принадлежал на един от тях, е съдържал видео, показващо предполагаемо полицейско преследване. Друго видео от същия профил показвало скоростомер, достигащ 160 км/ч.

По-късно полицията съобщи, че е арестувала 12 души в рамките на разследване на предполагаема престъпна дейност, предхождаща катастрофата.

Предупреждение към социалните платформи

Британският министър на отбраната Люк Полард призова социалните мрежи да премахват видеа, показващи опасно шофиране, включително движение в неправилната посока.

„В социалните медии има много съдържание, в което хора празнуват опасното шофиране“, заявява той пред BBC, като предупреждава, че правителството може да използва правомощията си по Закона за онлайн безопасност.

TikTok заяви, че следи съдържанието, свързано с инцидента, и премахва видеа и акаунти, които нарушават правилата на платформата. Meta също посочва, че премахва съдържание, насърчаващо високорискови вирусни предизвикателства, и ограничава достъпа на непълнолетни до определени материали, свързани с безразсъдно шофиране.

„Опасността се превръща в съдържание“

Проблемът не се ограничава до Великобритания. По-рано през август петима тийнейджъри загинаха в Ирландия при сблъсък, след като автомобилът им се движел в неправилната посока по магистрала. Други четирима души са били сериозно ранени.

Според ирландския обществен оператор RTÉ от началото на годината в страната са регистрирани 62 инцидента с автомобили, движещи се в грешна посока по магистрали – с 32% повече спрямо същия период на миналата година.

Безразсъдното шофиране не е ново явление, но социалните мрежи му дават нов стимул, смята Мери Айкън, професор по киберпсихология.

„Опасността се превръща в съдържание“, казва тя пред CNN. Според нея заснемането на рискованото поведение създава у шофьора усещане за дистанция от реалната опасност, а харесванията, гледанията и последователите действат като незабавна социална награда.

Тя сравнява поведението с „игра или изпълнение на живо“, при което стремежът към популярност може да измести усещането за реалния риск.

Междувременно властите продължават да разследват причините за последните трагични инциденти. Началникът на полицията в района на Мидълзбро предупреди, че заснемането на подобно поведение по време на шофиране е „абсолютно нелепо“ и „изключително опасно“.

За семействата на загиналите обаче трагедията остава далеч отвъд статистиката.