Най-малко 30 души загинаха в украинския град Краматорск, в Донецка област, след руски удар по автобус, предаде Укринформ, като се позова на информация от местния Общински съвет в приложението Телеграм. Ранените според постъпилите до момента там данни са поне 18.
"Руснаците удариха автобус в Краматорск. В момента на атаката в превозното средство е имало пътници“, се казва в съобщението.
Mindestens 12 Tote durch russischen Angriff auf einen Bus in Kramatorsk, Region Donezk. https://t.co/v4JsT9E4DB— Thomas Mutschler (@ThomasMutschler) October 8, 2026
Според агенция Ройтерс, която се позовава на началника на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин, ранените са 18. Той е публикувал в социалните мрежи кадри на унищожен автобус.
У Краматорську РФ ударила по рейсовому автобусу й убила 12 людей, 13 поранених https://t.co/Flq86Vwd9b— Еспресо (@EspresoTV) October 8, 2026
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че смъртоносният руски удар, поразил два автобуса в Краматорск, ключов град на фронта в Източна Украйна, "няма да остане без отговор", предаде Франс прес.
"Няма да оставим това нападение без отговор. Русия се опитва да унищожи всеки живот в Донбас и светът трябва да даде твърд отговор", заяви Зеленски след атаката.
Укринформ припомня, че на 7 октомври руски дрон нанесе удар по автобус в Славянск, също в Донецка област, ранявайки шофьора. В друг район на града безпилотен летателен апарат удари автомобил, като уби мъж и рани жена.