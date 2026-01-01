Най-малко 30 души загинаха в украинския град Краматорск, в Донецка област, след руски удар по автобус, предаде Укринформ, като се позова на информация от местния Общински съвет в приложението Телеграм. Ранените според постъпилите до момента там данни са поне 18.

"Руснаците удариха автобус в Краматорск. В момента на атаката в превозното средство е имало пътници“, се казва в съобщението.

Според агенция Ройтерс, която се позовава на началника на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин, ранените са 18. Той е публикувал в социалните мрежи кадри на унищожен автобус.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че смъртоносният руски удар, поразил два автобуса в Краматорск, ключов град на фронта в Източна Украйна, "няма да остане без отговор", предаде Франс прес.

"Няма да оставим това нападение без отговор. Русия се опитва да унищожи всеки живот в Донбас и светът трябва да даде твърд отговор", заяви Зеленски след атаката.

Укринформ припомня, че на 7 октомври руски дрон нанесе удар по автобус в Славянск, също в Донецка област, ранявайки шофьора. В друг район на града безпилотен летателен апарат удари автомобил, като уби мъж и рани жена.