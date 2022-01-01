Нов опит за евакуация на цивилните граждани в Мариупол, спират огъня

Във връзка със силно влошаващата се обстановка в Украйна и осигурените зелени коридори за напускане на гражданското население на Украйна, Mинистерството на външните работи на България призовава всички български граждани да използват осигурените евакуационни влакове от жп гарите на територията на Украйна, съобщиха от МВнР.Актуално разписание за днес 06.03.2022 г.:№ 7603/7604 Львов – Пшемысль, отправлением в 00:40;№ 7605/7606 Львов – Пшемысль, отправлением в 05:27;№950 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением 07:10;№ 35/36 Львов – Пшемысль (схемой 15 вагонов), отправлением в 07:10;№ 7607/7608 Львов – Пшемысль, отправлением в 08:52;№ 902/903 Днепр – Хелм, отправлением в 09:00;№ 7614/7615 Львов – Хелм, отправлением ДПКр-2 в 09:30;№ 918/919 Запорожье - Хелм, отправлением в 06.03.2022 в 11:00;№ 7609/7610 Львов – Пшемысль, отправлением в 12:12;№952 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением в 13:20;№7616/7617 Львов – Хелм, отправлением в 14:00 (двойной состав ДПКр-3);№ 7611/7612 Львов – Пшемысль, отправлением в 15:40;№939/940 Харьков – Хелм, отправлением в 17:00;№67/68 Киев – Варшава (5 вагонов RIC) с группой вагонов Киев – Хелм (8 вагонов), отправлением в 19:13;№7601/7602 Львов – Пшемысль, отправлением в 19:55.Со станции Чоп на станцию Захонь (Венгрия) будут курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.Сигнали и молби за съдействие на български граждани се приемат денонощно на дежурните телефони на дирекция "Ситуационен център": +35929482404; +35929713856; +35929482552; +35929482085; +35929483051; +35929483052 или на имейл: crisis@mfa.bg.