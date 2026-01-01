Руските сили атакуваха в сряда вечерта украинската столица с балистични ракети, нанасяйки щети на домове и бензиностанция.

Ранени са шест души, предаде агенция Ройтерс, като се позова на длъжностни лица.

Военната администрация на града съобщи, че ракетите са ударили частни домове, както и бензиностанция на източния бряг на река Днепър, която разделя града на две.

Кметът на града Виталий Кличко написа в Телеграм, че градът е подложен на ракетна атака и призова жителите да останат в бомбоубежищата. Кличко съобщи, че шест души са ранени, а четирима от тях са хоспитализирани.

Очевидци също съобщиха за експлозии в украинската столица.