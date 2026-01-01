Израелската армия потвърди, че един от нейните войници е повредил християнски религиозен символ в Южен Ливан, като заяви, че разглежда инцидента "с голяма строгост", предаде ДПА.

Въоръжените сили на Израел заявиха в "Екс", че поведението на войника не е в съответствие с ценностите, които се очакват от израелски военни.

Изявлението визира публикувана по-рано снимка, на която се вижда мъж в израелска униформа, който удря с чук паднала фигура на Исус Христос от дървен кръст. Те заявиха, че първоначалният преглед е установил, че на снимката е изобразен войник, действащ в Южен Ливан.

An Israeli soldier smashing the head of a Jesus Christ statue during operations in southern Lebanon. pic.twitter.com/Sj1m16tj9q — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) April 19, 2026

Въоръжените сили заявиха, че ще бъдат предприети мерки срещу замесените лица и добавиха, че ще съдействат на местната общност за възстановяването на разпятието на първоначалното му място.

Около един на всеки трима ливанци е християнин.

Инцидентът се случва дни след като американският президент Доналд Тръмп обяви 10-дневно примирие между Израел и подкрепяното от Иран движение "Хизбула". Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили трябва да останат в "зона за сигурност" в Южен Ливан.

Израелските военни заявиха, че продължават усилията си за разграждане на това, което описаха като "терористичната инфраструктура" на "Хизбула" в района, и подчертаха, че нямат намерение да нанасят щети на гражданската инфраструктура, включително религиозни сгради или символи.