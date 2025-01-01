Израелската армия обяви, че израелски войник е загинал в ивицата Газа, предаде Франс прес.

Жертвата е Йона Ефраим Фелдбаум, на 37 години. Той е загинал по време на сражения в южната част на Газа, обяви израелската армия в изявление след като нанесе въздушни удари по палестинската територия.

Израел обвини „Хамас“, че е нарушил прекратяването на огъня в анклава и каза, че е нанесъл ударите в отговор на това нарушение. „Хамас“ отрича да е нарушавал прекратяването на огъня.

В ударите загинаха 38 души в Газа, според говорител на палестинската Гражданска защита, действаща под командването на „Хамас“.