Френският президент Еманюел Макрон започна своето обръщение към нацията заради масовите протести в страната. Макрон започна с описание на "невероятното насилие в нашите градове“.

"Обществени сгради, магазини и кметства бяха атакувани, а в някои случаи и разрушени“, посочва той.

"Стотици полицаи бяха ранени. Когато видяхме кадри от събитията, всички си помислихме: какво им е минавало през главата? Как французите могат да причинят това на Франция?“

Той посочи, че "нищо не оправдава“ безредиците и нанесените щети.

"Тази вечер всички изпитваме гняв и срам. Да видим градовете, улиците на нашите градове, опустошени, това е непоносимо“, добави той.

Очаква се Макрон да обяви мерки за справяне с кризата, като същевременно заеме твърда позиция срещу вандализма.

Правителството заседава извънредно, а политическият натиск върху управляващите расте. Председателят на Националното събрание предложи създаването на анкетна комисия, която да разследва насилието и стратегията за опазване на обществения ред по време на протестите.

Управляващите са притиснати както от опозицията, която се опитва да извлече политически дивиденти от кризата, така и от местните власти, които настояват за помощ. Крайнодясната Марин Льо Пен вече се заяви като бъдещ гарант за възстановяването на реда във Франция.