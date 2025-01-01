Португалия признава държавата Палестина, обяви португалският министър на външните работи Пауло Ранжел, цитиран от Ройтерс.

По-рано днес Великобритания, Канада и Австралия едновременно признаха Палестина. Очаква се утре примера да последват и Франция и други страни в рамките на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Решението на Лондон, Отава и Канбера предизвика бурни реакции в Израел и бе осъдено както от управляващи, така и от опозиция.

Целта на този ход е да се даде нов импулс на стремежа към решаване на израелско-палестинския конфликт на основата на съвместното съществуване на две държави, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес. Признаването на Държавата Палестина обаче е критикувано от Израел и САЩ като контрапродуктивно.

Британският министър-председател Киър Стармър заяви днес, че Обединеното кралство признава Палестина, въпреки категоричната съпротива от страна на САЩ и Израел. В днешното си изявление Стармър подчерта, че тази стъпка е част от процеса за прекратяване на конфликта в ивицата Газа и за насърчаване на траен мир между Израел и палестинците.

Въпреки, че ходът е като цяло символичен, той ознаменува исторически момент, тъй като Великобритания стои в основата на създаването на Държавата Израел. През 1917 г. тогавашният британски външен министър Артър Балфур изпраща писмо, известно като Балфуровата декларация, до ционисткия лидер Уолтър Ротшилд, в което изразява подкрепата на британското правителство за създаването на държава на евреите на територията, известна тогава като Палестина.

Признаването от британското правителство на Държавата Палестина бе очаквано, след като през юли Стармър заяви, че Великобритания ще признае палестинската държава, ако Израел не постигне прекратяване на огъня с палестинската въоръжена групировка "Хамас", не допусне допълнителна хуманитарна помощ в ивицата Газа, не даде ясно да се разбере, че няма да анексира Западния бряг, и не покаже ангажимент към двудържавното решение.

Обединеното кралство не е единствената страна, която признава Държавата Палестина. Повече от 140 страни вече направиха това и се очаква още държави да предприемат тази стъпка на Общото събрание на ООН идната седмица, сред които и Франция. Очаква се по-късно днес Португалия също да признае Държавата Палестина.

Няколко френски кметове възнамеряват да издигнат палестински знамена върху сградите на кметствата си

в знак на неподчинение на правителствените заповеди в момент, когато Франция се готви да признае официално държавата Палестина по време на Общото събрание на ООН, предаде Асошиейтед прес.

Все още не е ясно колко градове ще се присъединят към инициативата утре, след призива на лидера на социалистите Оливие Фор да се издигнат знамената, въпреки предупрежденията на Министерството на вътрешните работи да не се предприемат подобни прояви във Франция, страната с най-голямата еврейска и мюсюлманска общност в Европа.

Призивът обаче набира привърженици, тъй като палестинските знамена стават все по-видими във Франция по време на продължаващата вече почти две години война в Газа. Такива флагове бяха издигнати по време на демонстрациите тази седмица, когато в цялата страна се състояха мащабни протести срещу политиката на френския президент Еманюел Макрон и неговото правителство.