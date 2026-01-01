Държавният траур в памет на жертвите от влаковата катастрофа в Испания бе отложен по искане на семействата, за да се намери по-подходяща дата, съобщиха от канцеларията на министър-председателя Педро Санчес. Катастрофата на 18-ти януари край село Адамус, в която загинаха 45 души, бе едно от най-смъртоносните подобни произшествия в Европа през този век и потопи Испания в скръб, както и породи съмнения относно безопасността на железопътната мрежа в страната.

Национална церемония бе планирана за 31-ви януари в южния град Уелва, крайната дестинация на влака. „След разговори с голяма част от семействата на жертвите се разбра, че за много от тях е невъзможно да присъстват и предпочитат по-късна дата. Церемонията ще бъде отложена за нова дата, с цел да се събере възможно най-голям брой роднини“, се посочва в съобщението.

Трагедията се случи, когато влак, управляван от частната фирма "Iryo", дерайлира и премина на съседната релса, блъскайки се в идващ влак за Уелва, опериран от държавната компания "Renfe". В предварителен доклад от миналата седмица се предполага, че релсата е била напукана преди катастрофата.