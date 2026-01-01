Премиерът в оставка Росен Желязков изрази съболезнованията си за тежката катастрофа, при която два влака се сблъскаха в Испания.
Мислите ни са с жертвите и техните семейства. Изразяваме солидарност с испанския народ, написа Желязков в платформата "Екс".
My deepest condolences to Spain after the tragic events. Our thoughts are with the victims and their families. We stand in solidarity with the Spanish people @sanchezcastejon— Rossen Jeliazkov (@R_JeliazkovPM) January 19, 2026
Моите най-дълбоки съболезнования към крал Фелипе VI и към семействата на жертвите на трагичния железопътен инцидент в Южна Испания, написа президентът Румен Радев в "Екс".
Ние изразяваме своята солидарност с испанския народ в този труден момент, посочи президентът, пожелавайки бързо възстановяване на ранените.
My deepest condolences to King Felipe VI and to the families of the victims of the tragic railway accident in Southern Spain. We stand in solidarity with the Spanish people at this difficult moment. I wish a speedy recovery to those injured. @CasaReal— President.bg (@PresidentOfBg) January 19, 2026
Броят на жертвите при катастрофата вече е 39, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на испанската държавна телевизия РТВЕ (RTVE). По последни данни ранени са 152 души, уточнява телевизията.