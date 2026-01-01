/ Министерски съвет, Президентство

Премиерът в оставка Росен Желязков изрази съболезнованията си за тежката катастрофа, при която два влака се сблъскаха в Испания.

Мислите ни са с жертвите и техните семейства. Изразяваме солидарност с испанския народ, написа Желязков в платформата "Екс".

 

 

Моите най-дълбоки съболезнования към крал Фелипе VI и към семействата на жертвите на трагичния железопътен инцидент в Южна Испания, написа президентът Румен Радев в "Екс".

Ние изразяваме своята солидарност с испанския народ в този труден момент, посочи президентът, пожелавайки бързо възстановяване на ранените.

 

 

 

Броят на жертвите при катастрофата вече е 39, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на испанската държавна телевизия РТВЕ (RTVE). По последни данни ранени са 152 души, уточнява телевизията.

По темата

БТА / Константин Костов, София Господинова
Последвайте ни

България