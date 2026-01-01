Иранската революционна гвардия съобщи, че е върнала три контейнерни кораба, опитали да преминат през Ормузкия проток, като заяви, че маршрутът остава затворен за съдове, свързани с „враговете“ на страната.

„Тази сутрин, след лъжите на корумпирания американски президент, че Ормузкият проток е отворен, три контейнерни кораба от различни националности бяха върнати след предупреждение от военноморските сили на гвардията“, се казва в изявление, публикувано на сайта „Сепах нюз“.

От Техеран подчертаха, че движението на кораби „към и от пристанища на съюзници и поддръжници на ционистко-американските врагове“ е забранено, независимо от маршрута.

Според компанията за анализ на енергийни пазари Kpler, два от засегнатите кораба принадлежат на китайската компания COSCO. Те са направили опит да преминат през протока, но са се върнали обратно. По данни на анализаторите корабите са били блокирани в Персийския залив още от началото на конфликта, започнал на 28 февруари след удари на САЩ и Израел срещу Иран.

„Това е първият опит за преминаване от голям превозвач от началото на конфликта“, заяви анализаторът Ребека Гердес от Kpler, цитирана от АФП.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран е позволил преминаването на 10 петролни танкера през протока като „жест“ в рамките на усилията за преговори за прекратяване на войната.

Ормузкият проток е ключов за глобалните енергийни доставки и всяко ограничение в него има сериозно отражение върху световните пазари. | БГНЕС