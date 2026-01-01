Министърът на отбраната Израел Кац обяви, че при израелски въздушен удар е бил убит Алиреза Тангсири, командир на военноморските сили на Иранската революционна гвардия.

„Снощи, в рамките на прецизна и смъртоносна операция, израелските въоръжени сили ликвидираха командира на военноморските сили на Революционната гвардия Тангсири и висши офицери от военноморското командване“, заяви Кац във видеообръщение.

„Човекът, който беше пряко отговорен за терористичната операция по миниране и блокиране на Ормузкия проток, беше взривен и ликвидиран“, каза той, цитиран от АФП.

Admiral Alireza Tangsiri, commander of the naval forces of the Islamic Revolutionary Guard Corps, was killed in the Iranian port of Bandar Abbas, the Jerusalem Post reports, citing an Israeli official.

Тангсири беше назначен за командир на Военноморските сили на Корпуса на ислямската революционна гвардия (IRGC) през 2018 г. Преди това той заемаше поста заместник-командир на Военноморските сили на IRGC.

Акаунт в „Екс“, приписван на него, е активен от 10 март тази година, като ирански медии цитират публикациите в него. В профила си той е писал няколко пъти за Ормузкия проток. В акаунта се казва, че „нито един кораб, свързан с агресорите срещу Иран, няма право да преминава през него“.

Още през 2019 г. Тангсири заплаши, че ще затвори Ормузкия проток, ако износът на ирански петрол бъде прекъснат.

Иран: САЩ признаха поражението си. Тръмп: Техеран отчаяно иска сделка

Командирът беше подложен на санкции от Министерството на финансите на САЩ през 2019 г., след като Ислямската република свали американски разузнавателен дрон в близост до протока.

От началото на съвместните американско-израелски удари срещу Иран на 28 февруари Израел обяви, че е ликвидирал няколко високопоставени ирански длъжностни лица, сред които върховният лидер Али Хаменей и влиятелният ръководител на службите за сигурност на Ислямската република Али Лариджани.

През последните дни израелските сили нанесоха няколко удара, насочени срещу военноморските сили на Иран.

Миналата седмица израелски въздушни удари поразиха няколко ирански военноморски кораба в Каспийско море, включително такива, оборудвани с ракетни системи, спомагателни кораби и патрулни лодки.