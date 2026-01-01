Фактът, че САЩ сега говорят за преговори, сам по себе си е признание за поражение. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи в интервю за PressTV.

„Нали именно те говореха за „безусловна капитулация“? Тогава защо сега мобилизират най-високопоставените си представители, за да водят преговори?“, попита Арагчи.

Относно Ормузкия проток, който Иран затвори в отговор на американско-израелската агресия, външният министър заяви, че стратегическият воден път остава отворен за приятелски държави.

„За някои държави, които определяме като наши приятели, позволихме преминаване през пролива. Разрешихме на Китай, Русия, Индия, Ирак и Пакистан“, каза той.

Репарации и контрол върху Ормузкия проток: Иран с контраоферта към САЩ

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран „отчаяно“ иска сделка, но Техеран се страхува да го признае, предаде Times of Israel.

„Те отчаяно искат да сключат сделка, но се страхуват да го кажат, защото смятат, че ще бъдат убити от собствените си хора. Също така се страхуват, че ще бъдат убити и от нас“, заяви Тръмп на събитие за набиране на средства на Републиканската партия.

Коментарите на държавния глава на Съединените щати идват на фона на сведения за разговори между Вашингтон и Техеран близо четири седмици след началото на американско-израелската война с Ислямската република.

Щатите изготвиха предложение от 15 точки за прекратяване на конфликта, което Иран отхвърли.

Иранските лидери настояват всяко примирие да включва и прекратяване на бойните действия между Израел и ливанската въоръжена групировка „Хизбула“, считана за прокси на Иран. Освен това бяха отправени искания за репарации и пълен контрол върху Ормузкия проток.