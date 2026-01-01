Кандидатът на партия „Аора Насион“ получи 229 гласа и се очертава като победител в местния вот в Керопалка. Името му привлече международно внимание заради асоциациите с Адолф Хитлер и Бенито Мусолини.

Политик с името Хитлер Мусолини Симеон Флорес се очертава като победител в изборите за кмет на района Керопалка, в перуанския регион Уануко. Кандидатът на партия „Аора Насион“ получи 229 гласа, или 34,54% от действителните бюлетини, според публикуваните изборни резултати.

На второ място се нареди кандидатът на „Реновацион Популар“ с 204 гласа (30,77%), а трета остана представителката на партия „Паис пара тодос“ с 187 гласа (28,21%). Разликата между първия и третия кандидат е едва 42 гласа.

В района са отчетени общо 663 действителни гласа.

Име, което привлече вниманието

Името на кандидата предизвика широк отзвук заради съвпадението с имената на Адолф Хитлер — лидера на нацисткия режим в Германия, и Бенито Мусолини — италианския диктатор и основател на фашизма. Двамата са сред най-известните политически фигури, свързани с тоталитарните режими в Европа през XX век.

Самото съвпадение на имената обаче не е доказателство за идеологическа връзка с историческите личности.

Според информацията в официалния регистър на Националното избирателно жури на Перу Флорес е кандидат за кмет на Керопалка. Окончателният му статут следва да се съобрази с официалното обявяване на изборните резултати.

Керопалка се намира в провинция Лаурикоча, в региона Уануко, в централната част на Перу.