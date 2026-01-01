Американският комик Джими Кимъл заяви, че шеговитото му изказване, че първата дама Мелания Тръмп "грее като бъдеща вдовица" не е "призив за убийство", предадоха Пи Ей мидия и ДПА.

Скандалът се развихри, след като в събота вечерта въоръжен мъж се опита да щурмува галавечерята на кореспондентите на Белия дом. Броени дни преди инцидента Кимъл направи скеч, посветен на вечерята, и се пошегува, че първата дама "грее като бъдеща вдовица". Президентът Доналд Тръмп вчера поиска Кимъл незабавно да бъде уволнен заради това изказване.

В началото на излъчения в понеделник епизод на токшоуто "Джими Кимъл на живо" известният комик определи думите си като добронамерена закачка с възрастовата разлика на двойката и добави, че шегата му "по никакъв начин не може да се определи като призив за убийство". Комикът изрази съжаление, че президентът и гостите на вечерята са изпаднали в една страшна и травмираща ситуация. "Съгласен съм, че трябва да отхвърляме реториката, пропита от омраза и насилие", подчерта Кимъл.

По-рано Тръмп разкритикува комика в публикация в социалната си мрежа Трут сошъл. Той подкрепи призива на съпругата си към американската телевизия Ей Би Си да осъди Кимъл.

"Уау, Джими Кимъл, който въобще не е смешен, както доказват ужасните му телевизионни рейтинги, направи наистина шокиращо изявление в шоуто си", пише Тръмп. "Ден по-късно един лунатик се опита да влезе в балната зала на вечерята на кореспондентите на Белия дом, въоръжен с пушка, пистолет и много ножове. Той бе там по съвсем очевидна и зловеща причина. Оценявам факта, че толкова много хора са ядосани от жалкия призив на Кимъл към насилие", продължава американският президент в публикацията си. "При обичайни обстоятелства той не би бил отговорен за нищо, но с думите си прекрачва всякакви граници. Джими Кимъл трябва незабавно да бъде уволнен от "Дисни" и Ей Би Си", пише в заключение Тръмп.

По време на скеча, който беше излъчен миналата седмица, Кимъл се пошегува: "Първата ни дама Мелания е тук. Толкова е красива. Г-жо Тръмп, Вие греете като бъдеща вдовица".

Мелания реагира на скеча с коментар в социалната мрежа Екс, наричайки Кимъл "страхливец".

"Реториката на Кимъл е белязана от омраза и насилие и има за цел да предизвика разделение в страната ни. Монологът му за моето семейство не е комедия. Думите му са жлъчни и задълбочават политическата болест в Америка", добавя Мелания Тръмп. "Не трябва да се дава възможност на хора като Кимъл всяка вечер да влизат в нашите домове и да разпространяват омраза. Страхливецът Кимъл се крие зад Ей Би Си, защото знае, че тази мрежа ще продължи да го прикрива и защитава", пише още първата дама на САЩ.

"Стига толкова. Време е Ей Би Си да заеме позиция. Колко пъти ръководството на Ей Би Си ще допуска авторитарното поведение на Кимъл за сметка на нашата общност", подчертава Мелания Тръмп.

Американската телевизия Ей Би Си през септември временно спря предаването "Джими Кимъл на живо" заради коментари на популярния комик относно убийството на активиста консерватор Чарли Кърк, който беше съюзник на Тръмп. Свалянето на Кимъл от ефир тогава предизвика критики от обществеността, някои от най-големите звезди на Холивуд и редица политически фигури. Те обвиниха правителството на Тръмп, че ограничава свободата на словото и печата. Вследствие на недоволството Кимъл се завърна в телевизията пет дни след като бе отстранен.