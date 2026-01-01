Американският комик Джими Кимъл осмя новия документален филм на Amazon MGM Studios за Мелания Тръмп, като го нарече „подкуп за 75 милиона долара“.

Лентата проследява пътя ѝ в навечерието на завръщането ѝ в Белия дом за втори мандат като първа дама и е планирана за световна кинопремиера на 30 януари 2026 г. Предвижда се широко разпространение, включително в 100 киносалона във Великобритания. Главният изпълнителен директор на Vue Cinemas Тим Ричардс призна, че интересът към филма е слаб.

По данни на „Гардиън“ към 26 януари не е бил продаден нито един билет за 28 прожекции на филма в киносалони на Vue в Блекбърн, Касълфорд и Хамилтън.

Продукцията е струвала около 40 млн. долара, а маркетинговият ѝ бюджет възлиза на още 35 млн., съобщи Си Ен Ен - сума, която Кимъл иронизира в последния си монолог в шоуто „Jimmy Kimmel Live“.

„По думите на писателя Майкъл Улф Мелания е много ядосана, че убийствата в Минеаполис засенчват премиерата на този подкуп за 75 милиона долара – извинете, „документален филм“, направен от Amazon“, каза Кимъл.

Той допълни, че Алекс Прети е бил убит в събота – същия ден, в който в Белия дом е имало ВИП прожекция на филма. „Сега, докато го рекламира, ѝ се налага да отговаря и на въпроси за това“, добави комикът.

Кимъл се подигра и на Доналд Тръмп, който определи филма като „задължителен за гледане“. „За него може би е задължителен, но не и за нас“, каза водещият и се пошегува, че Тръмп вероятно е гледал първите осем минути и е заспал. „Синът ѝ и съпругът ѝ са го харесали. Всички, които участват във филма, дават възторжени отзиви – за мен това е достатъчно“, добави той.

След прожекцията в Белия дом, проведена в деня, когато Прети беше убит от служител на имиграционните власти, Тръмп публикува снимка с Мелания и призова хората да купуват билети. „Мелания, ФИЛМЪТ, е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ГЛЕДАНЕ. Вземете билетите си днес – разпродават се БЪРЗО!“, написа той.

Филмът е режисиран от Брет Ратнър, който беше изолиран от Холивуд след серия обвинения в сексуално насилие. Сега той се готви да се завърне с четвърта част на поредицата „Час пик“. Твърди се, че проектът е получил зелена светлина след намеса от страна на Тръмп.