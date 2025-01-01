Ей Би Си прекрати за неопределено време късното шоу на Джими Кимъл, след като коментарите му за убийството на Чарли Кърк накараха група телевизионни станции, свързани с Ей Би Си, да обявят, че няма да излъчват предаването, съобщава Асошиейтед прес.

Джими Кимъл направи в понеделник и вторник няколко коментара за убийството на консервативния активист, включително че „много хора в MAGA работят усилено, за да извлекат полза от убийството на Чарли Кърк”.

Ей Би Си, която излъчва късното шоу на Кимъл от 2003 г., реагира бързо, след като Nexstar Communications Group обяви, че ще спре излъчването на шоуто от сряда. Коментарите на Кимъл за смъртта на Кърк „са обидни и нечувствителни в критичен момент в нашия национален политически дискурс“, заяви Андрю Алфорд, президент на отдела за радиоразпръскване на Nexstar, която управлява 23 филиала на Ей Би Си.

Президентът Доналд Тръмп отпразнува решението на Ей Би Си в социалната мрежа „Трут соушъл“, като написа: „Поздравления на Ей Би Си, че най-накрая намериха смелост да направят това, което трябваше да се направи.“

По-рано същия ден председателят на Федералната комисия по комуникациите (FCC) Брендън Кар нарече коментарите на Кимъл „наистина отвратителни“ и заяви, че регулаторният орган има солидни основания да потърси отговорност от Кимъл, Ей Би Си и компанията майка на мрежата „Уолт Дисни“ за разпространяване на дезинформация. Той заяви, че комикът изглежда е направил умишлено усилие да заблуди обществеността, че убиецът на Кърк е десен поддръжник на Тръмп.

По време на монолога си в понеделник вечерта Кимъл предположи, че предполагаемият убиец на Кърк, Тайлър Робинсън, може да е бил републиканец, поддръжник на Тръмп. „Бандата MAGA се опитва отчаяно да представи този младеж, който уби Чарли Кърк, като нещо различно от един от тях и прави всичко възможно, за да спечели политически дивиденти от това“, каза Кимъл.

Според властите, 22-годишният младеж е израснал в консервативно семейство в южната част на щата Юта, но е бил обвързан с „лява идеология“. Родителите му са казали на разследващите, че през последната година е станал политически ляв и поддръжник на правата на ЛГБТ общността. Статутът му на избирател е неактивен, което означава, че не е гласувал на последните редовни общи избори. Той е казал на своя транссексуален партньор, че е набелязал Кърк, защото му е „писнало от омразата му“.