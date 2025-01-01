Партиите от управляващата коалиция в Германия се споразумяха по спорния въпрос с въвеждането на нов модел на доброволна наборна военна служба и целите за увеличаване на числеността на армията, научи ДПА.

Планът на правителството предвижда ако доброволната военна служба не се окаже достатъчна за попълване на редиците на Бундесвера, парламентът да може да въведе задължителна военна служба, при която наборниците, които ще ходят войници, ще бъдат определяни на случаен принцип.

Германското правителство, съставено от консервативния блок на канцлера Фридрих Мерц и левоцентриските социалдемократи, предложи да се въведе отново наборна военна служба, но на доброволни начала, за да се увеличи броят на армията.

Въпреки това управляващите изпитват затруднения в договарянето на ключови аспекти от плана, а един от тях е какво да се прави, ако не се намерят достатъчно доброволци, които да се влеят в редиците на Бундесвера, за да запълнят недоситга на войници.

Дебатите се водят на фона на опасения за сигурността в Европа, предизвикани от продължаващата вече повече от три години руска война срещу Украйна, отбелязва ДПА.