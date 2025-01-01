В Германия беше арестуван е мъж, обвинен за призиви за нападения срещу германски политици и държавни служители, който е набирал дарения в криптовалута, за да плаща за техните убийства и е публикувал инструкции за направа на експлозиви, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на прокуратурата.

Заподозреният – мъж с двойно германско-полско гражданство, идентифициран като Мартин С. – е бил задържан снощи в Дортмунд, съобщи в изявление федералната прокуратура. Той е заподозрян във финансиране на терористични дейности, даване на инструкции за извършване на сериозни актове на насилие и опасно разпространение на лични данни.

Прокуратурата твърди, че от края на юни мъжът е призовавал в т.нар. „даркнет“ за нападения срещу политици, държавни служители и други лица от германския обществен живот. Той е обвинен, че анонимно е поддържал платформа, на която е публикувал списък с имена на хора, на които той от само себе си е решил да постанови присъди. В платформата той е публикувал и инструкции за изработване на експлозиви.

Твърди се, че той е призовавал за дарения в криптовалута, които после е щял да предлага като награда за убийството на набелязаните мишени.

Платформата е съдържала чувствителни лични данни на потенциалните жертви, добави прокуратурата. Тя не идентифицира никой от хората в списъците и не уточни какви данни са били разкрити.

Федералната прокуратура е отговорна за разследването на значителни случаи на екстремизъм и на случаи, застрашаващи националната сигурност, припомня АП.