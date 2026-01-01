ФБР арестува още двама мъже във връзка с предполагаем заговор за "планиране на атаки" срещу събитие с боеве в смесените бойни изкуства, организирани от най-престижната ММА верига - Ю Еф Си (UFC), което се състоя в Белия дом по случай 80-ия рожден ден на американския президент Доналд Тръмп, съобщи днес Министерството на правосъдието на САЩ, цитирано от ДПА.

И двамата мъже са обвинени в заговор за убийство, посочи министерството. Единият е бил арестуван в петък, а другият - в неделя. И двамата се явиха за първи път пред съда на 22 юни.

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Министерството на правосъдието съобщи миналата седмица, че срещу още петима заподозрени са повдигнати обвинения във връзка с предполагаемия заговор срещу събитието пред Белия дом на 14 юни. Те също са обвинени, наред с друго, в заговор за убийство.

Прокуратурата твърди, че мъжете са планирали да атакуват и членове на американското правителство. "Заговорниците са планирали да използват дронове, въоръжени с експлозиви, по време на събитието на Ю Еф Си и в околността му, за да принудят евакуацията на събитието, а след това са планирали да разположат снайперисти, които да стрелят по "цели с висок пост" сред бягащата тълпа", се посочва в изявление на министерството от миналата седмица.

Директорът на ФБР Каш Пател написа миналата седмица в социалната мрежа Екс, че ФБР и партньорите от правоохранителните органи са разбрали за "потенциална заплаха" за събитието на 10 юни. Той заяви, че предполагаемата атака в крайна сметка е била предотвратена благодарение на арестите.