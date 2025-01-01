Европейската комисия обяви днес шест допълнителни локации за така наречените фабрики за изкуствен интелект (ИИ) в целия Съюз, за да стимулира иновациите в тази област, предаде ДПА.

Локациите в Чехия, Литва, Нидерландия, Румъния, Испания и Полша ще бъдат разположени идната година и са в допълнение към 13 предварително обявени локации – България, Австрия, Финландия, Франция, Германия (2 фабрики), Гърция, Италия, Люксембург, Полша (2-ра фабрика), Испания (2-ра фабрика), Словения, Швеция.

Съществуват опасения, че Европа може да се затрудни поради бързото развитие на ИИ през последните години.

Новите центрове "ще предоставят на стартъпи, малки и средни предприятия и индустрията директен достъп до оптимизирани за ИИ суперкомпютри, технически експертен опит и персонализирана подкрепа за разработване и внедряване на усъвършенствани решения за ИИ", обяви Комисията.

Участниците ще получат подкрепа за разработване на данни, готови за ИИ, и ще получат достъп до оптимизирани за ИИ ресурси, обучение и експертен опит.

Комисията се надява да укрепи "позицията на Европа като световен лидер в областта на изкуствения интелект и да гарантира, че решенията за ИИ могат да бъдат разработвани и тествани в рамките на дигитално суверенна европейска екосистема".