Бранденбургската врата в Берлин ще бъде осветена утре с надписа "Върнете ги у дома сега" по повод втората годишнина от атаката на палестинската групировка "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., предаде ДПА.

Прожектираното послание върху емблематичната забележителност в германската столица има за цел да привлече вниманието към съдбата на заложниците, които все още се държат от "Хамас" на фона на трескавите преговори за прекратяване на войната.

В тази връзка кметът на Берлин Кай Вегнер заяви, че заложниците са държани в нечовешки условия.

"Хамас" трябва да приеме плана за мир напълно и да освободи заложниците. Никога няма да забравим съдбата на отвлечените, убитите, жестоко измъчваните и малтретираните от "Хамас" и ще продължим решително да се противопоставяме срещу омразата, подстрекателствата и антисемитизма", добави той.

На 7 октомври 2023 г. "Хамас" и други палестински екстремисти извършиха атакуваха Южен Израел и убиха 1200 души, а повече от 250 души бяха взети за заложници в ивицата Газа, припомня ДПА. В отговор Израел започна военна офанзива в анклава. От началото на войната в Газа повече от 67 000 палестинци са били убити, според здравното министерство на Газа, контролирано от "Хамас". Тези данни се приемат за достоверни от ООН и хуманитарните организации, посочва агенцията.