Ръководителят на руската информационна мрежа "Рибар" Михаил Звинчук е бил арестуван днес сутринта в град Рисан, Черна гора, при акция на черногорските служби за сигурност, съобщи черногорското издание "Виести". Арестувана е и съпругата на Звинчук Валерия, както и трима негови сътрудници.

При ареста на Звинчук са открити съвременна дигитална техника, дронове, електронни устройства и телефони.

Черногорските служби за сигурност са получили сигнал за пристигане на членове на мрежата в страната и е проследила престоя им в продължение на няколко дни. Целта на посещението им, според службите, е заснемане на документален видеоматериал за обявеното синхронизиране на визовата политика на Черна гора със стандартите на Европейския съюз. Било е планирано представяне на евроинтеграцията на Черна гора като принудителен процес с негативни последици за туризма, икономическата стабилност и националните интереси на Черна гора.

Британските и американските власти свързват мрежата с разпространението на кремълска пропаганда и операции за чуждестранно информационно влияние, отбелязва МИНА. Британското правителство определи Звинчук като съсобственик и генерален директор на "Рибар", като посочи, че мрежата частично се координира и от администрацията на руския президент, финансира се със средства на държавната корпорация "Ростец" и си сътрудничи с представители на руските служби за разузнаване.

Звинчук е под британски санкции, докато държавният департамент на САЩ го е включил в списък с лицата, свързани с операции за зловредно влияние, насочени към изборния процес в САЩ.

Държавният департамент в рамките на програмата "Награди за справедливост" предлага до 10 милиона долара за информация, която би направила възможна идентификацията или откриването на чуждестранни лица, включени в намеса в американските избори, включително сътрудници на мрежата "Рибар".