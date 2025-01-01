Премиерът Росен Желязков ще връчи държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“ на проф. Христо Йоцов. Церемонията по награждаването ще се състои от 15:00 ч. днес в Гранитна зала на Министерския съвет.

Професор Христо Йоцов е джаз инструменталист, композитор, аранжор и педагог, завършил Националната музикална академия в класа на проф. Добри Палиев. Професор Йоцов има над 30 издадени албума, свири с водещи музиканти у нас и по света и е автор на музика за джаз, театър, филм и симфонични състави.

Държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“ е учредена с постановление на Министерския съвет през 2000 г. и се присъжда за стимулиране на български творци и изпълнители на произведения, свързани с българската история и традиции. Предложенията за годишната държавна награда са до министъра на културата, който назначава комисията, която подготвя предложение и предлага личността, на която да се присъди наградата. Тазгодишният ѝ носител бе определен от комисия, ръководена от проф. Емануел Мутафов, заместник-председател на Българската академия на науките.

Сред носителите на наградата през годините са проф. Вера Мутафчиева, акад. Светлин Русев, проф. Стефан Данаилов, Йордан Радичков, Богомил Райнов, Валери Петров, Димитрина Георгиева Гюрова-Савова, Надежда Драгова, акад. Людмил Стайков, проф. Кирил Топалов и други.