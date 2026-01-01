Арената на “Игри на волята” ще посрещне Ураганите и Канарите за първата отборна битка след обединението на племената тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Сините, Зелените и техните нови съотборници ще премерят сили в зрелищно съревнование на силата, стратегията и логическата мисъл. Победителите ще се спасят, а загубилите ще трябва да изпратят един от своите на сблъсък за оцеляване.

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Всяко от новите попълнения в Резиденцията и Изолатора ще получи шанс да се докаже и заяви в битка, но кои от тях ще успеят да заслужат доверието на своите съплеменници?

Междувременно пристигането на милионера Красимир при Канарите ще постави бъдещето на доминиращата коалиция под сериозен въпрос, докато танцьорът Боян ще се окаже в неизгодна позиция, след като част от плановете му за преврат при Ураганите ще бъдат осуетени.

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Гледайте следващия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

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