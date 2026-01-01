В най-новия епизод на подкаста NOVA LAB ГРИЖА, водещата Даниела Пехливанова ни среща с две изключителни лекарки – д-р Гергана Георгиева, образен диагностик, и д-р Елица Върбанова, медицински онколог. Заедно те повдигнаха една от най-важните теми за всяка жена – пътя от първоначалното притеснение до лечението при рака на гърдата, акцентирайки върху решаващата роля на ранната диагностика.

Представете си онзи момент: докосвате тялото си, напипвате нещо, което не трябва да е там. Едно обаждане от лекар може да преобърне живота ви. Този миг е изпълнен с „огромен шок, огромен страх за всяка една жена“. Но д-р Георгиева бързо успокоява: „Не всяка бучка означава онкологично заболяване.“ Въпреки това, именно този страх често ни кара да отлагаме посещението при специалист.

Не отлагайте грижата за себе си – тя е инвестиция във вашето утре

Защо е толкова важно да не пренебрегваме профилактиката? Докато успяваме да намерим време за маникюр или фризьор, често забравяме за най-ценното – здравето си. Д-р Георгиева е категорична: „Не трябва да се пропускат тези прегледи. Много са важни.“ За жените над 25 години е препоръчителна ежегодна ехография, а след 40-годишна възраст – задължителна мамография на всеки две години. Много жени, особено в по-напреднала възраст, посещават лекар само след поява на оплаквания или по настояване на близки. Не чакайте някой да ви накара.

От диагнозата до надеждата – медицината днес е наш съюзник

Когато образните изследвания покажат нещо притеснително, лекарите подхождат с изключителна деликатност. „Това, че на образ нещо нас ни безпокои, не означава директно, че на 100% пак ще се окаже проблем,“ обяснява д-р Георгиева. Следващата стъпка често е биопсия. Макар и стряскаща на пръв поглед, това е „изключително важна“ и съвсем неболезнена манипулация, която продължава не повече от час. Тя е ключова за правилното диагностициране и планиране на лечението.

В България все още съществува стигмата, че онкологичната диагноза е присъда. Д-р Георгиева развенчава този мит: „Това не означава смъртна присъда. Те трябва да знаят, че медицината се развива всеки един ден. Тя и към момента е страшно много напреднала.“ Когато пациентът влезе в "коловоза" на лечението, страхът постепенно намалява, защото знае какво да очаква.

Битката е спечелена с кураж и навременни действия

Д-р Върбанова, като медицински онколог, поема пациентите с потвърдена диагноза. Тя подчертава, че екипът е изцяло мобилизиран да подкрепи всяка жена, включително и с психолог. Нейното най-важно послание е: „Не се страхувайте от диагнозата, а се страхувайте от закъснението.“ Ракът на гърдата е разнообразно заболяване, но „изключително важно е ракът да бъде хванат в начален стадий… тогава имаме много голям шанс съответната пациентка да бъде излекувана, да постигнем пълно излекуване.“

Лечението днес е строго индивидуално, съобразено с всяка пациентка. Разбира се, емоционалните предизвикателства са огромни – странични ефекти като косопад, макар и временни, могат да повлияят на самочувствието. Но позитивната нагласа е мощен съюзник в битката. След активното

лечение следва задължително и постоянно проследяване с по-чести прегледи, защото „не дай си Боже, ако това заболяване се възвърне, да можем да реагираме“ своевременно. Д-р Върбанова уверява, че медицината е постигнала огромен напредък: „Образът на рака на гърдата беше по-страшен преди 20 и 30 години.“ Днес лечението е „много индивидуално“ и с „доста по-голям успех“. Лекарите поддържат близък контакт с пациентите си, превръщайки се в част от тяхното „много голямо семейство“.

Вашето здраве – във вашите ръце. Действайте сега!

Заключителният призив е ясен и категоричен: „Прегледите са важни.“ Открито навреме, заболяването дава „много повече възможности“ за пълно излекуване и живот след него. „Навреме потърсената медицинска помощ може да промени пътя на заболяването, а и живота след него,“ обобщава д-р Върбанова. Целия епизод на подкаста NOVA LAB Грижа може да видите в YouTube на @novalabofficial