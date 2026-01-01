Красавиците от националния превозвач „България Еър“ се включиха в популярен онлайн тренд и бързо се превърнаха в абсолютна световна сензация. Във видео, публикувано в социалната мрежа TikTok, техният подиум е самата пътека между седалките в самолета, по която те дефилират като истински професионални модели, пише Vesti.bg .

Кадрите са заснети под звуците на аудио откъс от разговори зад кулисите на модно ревю с участието на световноизвестния супермодел Адриана Лима. Звукът се използва масово в TikTok и Instagram за видеа, показващи модни дефилета, естетически монтажи и клипове, посветени на висшата мода.

Клипът на българските стюардеси вече натрупа над 2 милиона гледания и близо 300 хиляди харесвания, като дори привлече вниманието и спечели официална похвала от световния гигант за бельо Victoria's Secret.

„Нищо чудно, че всички си имате собствен чифт крила! Новият ни любим начин за дефилиране по подиума“, написаха от модния бранд в коментарите под видеото.

Към комплиментите се присъедини и популярната американска инфлуенсърка и бивш модел на Sports Illustrated Swimsuit Хейли Калил (позната в мрежата като @haleyybaylee), която възкликна: „Как така изглеждате толкова добре на осветлението в самолета?“.

Успехът на видеото неочаквано се превърна и в отлична реклама за страната ни. Зрители от всички краища на света вече споделят в коментарите, че стюардесите са ги вдъхновили да планират пътуване до България.

„Чудесно. Сега трябва да летя до България (намирам се в Тексас)“, гласи един от най-харесваните коментари. Друг потребител публикува скрийншот, показващ как си резервира полет от Милано до София с „България Еър“, а трети допълва: „Нямах никаква представа за българските мацки. Добре, братя, следваща спирка – България!“.