Тази събота „Изживей България” отвежда Еми, Франческа, Стиви и Берни към подножието на величествената Стара планина – в Априлци, където природата и традицията се преплитат в едно. Градът е роден в огъня на едно от най-смелите въстания в българската история – създаден при обединението на четири села, той пази духа на Балкана и до днес.

Сред топлото гостоприемство на местните четиримата приключенци ще се потопят в историята и душата на местността – ще наблюдават красиви пейзажи, ще се докоснат до стари занаяти и обичаи, криещи в себе си неподправения български дух.

Всяка задача ще ги приближава малко повече до вдъхновяващата същност на Балкана.

Ще успеят ли четиримата да разгадаят тайните на Стара планина? И кой от тях ще грабне победата във финалната задача?

Гледайте в новия епизод на „Изживей България“ тази събота от 16:00 ч. по NOVA.

Предаването се реализира с подкрепата на Министерството на туризма и община Априлци.