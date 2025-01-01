Ново проучване установи, че известният портрет на Мария-Антоанета като дете всъщност е на сестра й – Мария Каролина. Последната е прабаба на българския цар Фердинанд І, а нейни преки наследници днес са почти всички управляващи католически крале в Европа, включително испанският и белгийският, предаде БГНЕС.

Изобразяваща кралицата на Франция, характерната картина на швейцарския художник Жан Етиен Лиотар от 1762 г. отдавна е оформила представата на учените за нейните ранни години.

Но проф. Катриона Сет от Оксфордския университет смята, че произведението вероятно изобразява по-голямата сестра на кралицата, Мария Каролина, която по-късно става кралица на Неапол, съобщава Би Би Си.

Тя също така подозира, че друга рисунка от същата колекция на Лиотар, за която преди се смяташе, че е на Мария Каролина, всъщност е на младата Мария-Антоанета.

На рисунката, за която преди се смяташе, че изобразява Мария-Антоанета, тя е на седем години, държи совалка, използвана за тъкане, и гледа директно към зрителя с решителен поглед.

Това е било интерпретирано от учените като доказателство, че бъдещата кралица е била предопределена за значим живот.

Въпреки че е била „очарована от картината“, проф. Сет каза, че нещо я е „дразнело“ в нея.

Докато правела проучвания за най-новата си книга, посветена на портретите на Мария-Антоанета, тя отново посетила колекцията на Лиотар в Музея за изкуство и история (MAH) в Женева.

„Първата следа дойде от това, което се смяташе за брошка, носена от Мария-Антоанета в портрета“, обясни тя.

Момичето на картината е с медал от специфичен рицарски орден, който е бил присъден на братята и сестрите ѝ, но Мария, като най-малката от тях, е получила своя едва четири години след като портретът е бил нарисуван.

„Разбрах, че трябва да е имало размяна - по-младото дете на един от другите портрети е Мария-Антоанета, а не Мария Каролина“, каза проф. Сет.

Произведението, за което сега се смята, че изобразява момичето, което по-късно стана съпруга на Луи XVI, я представя с характерни обеци и с роза в ръка.

Проф. Сет посочи, че е намерила по-късна картина на Мария-Антоанета със същите обеци, а розите са „постоянен елемент в портретите й през целия й живот“.

Марк-Оливие Валер, директор на MAH, каза: „Макар тези забележителни портрети да са били излагани многократно през последните 250 години, ще бъде нещо много специално да видим Мария-Антоанета такава, каквато е била в действителност, вместо да я бъркаме със сестра й“.

Мария-Антоанета е родена в Австрия през 1755 г. и е изпратена във Франция, за да се омъжи за бъдещия крал Луи XVI.

Тя е екзекутирана през 1793 г. на 37-годишна възраст заедно със съпруга си в разгара на Френската революция.

Мария Каролина е родена през 1752 г. във Виена. Тя е 13-то дете на императрица Мария-Терезия и император Франц І. Омъжва се за края на Двете Сицилии Фердинанд. Една от нейните дъщери Ана Амалия се омъжва за последния френски крал Луи-Филип. Едно от децата им е принцеса Клементина Бурбон-Орлеанска – майка на царя на България. Те е една от най-влиятелните жени на ХІХ век, водила лична кореспонденция с първата си братовчедка кралица Виктория и оказала огромно влияние върху най-малкия си син Фердинанд и неговия път към българския трон.

Принцеса Клементина има заслуги за модернизацията на България и превръщането ѝ в съвременна европейска държава. За целта тя харчи милиони златни франкове, които инвестира в развитието на младото българско княжество.