12 кандидати ще се борят за кмет на Бургас на изборите на 29 октомври.
Ето кои са те:
1. Станимир Байчев Баев - БСП за България;
3. Константин Живков Бачийски - ПП Средна европейска класа;
5. Александър Киров Бояджийски - Български съюз за директна демокрация;
7. Димитър Николов Николов - ПП ГЕРБ;
20. Стоян Демирев Грозев - ПП Български възход;
21. Тодор Георгиев Иванов - ПП Има такъв народ;
42. Тодор Димитров Ангелов – Възраждане;
49. Ивайло Дражев Атанасов - ПП Свобода;
63. Радостин Симеонов Долчинков – МИР;
68. Живко Иванов Табаков - Левицата! (Движение България на гражданите, Неутрална България, Левицата!);
69. Йордан Георгиев Георгиев - местна коалиция „Граждани за общината“
73. Димитър Георгиев Найденов - независим кандидат.
Кандидатите за общински съветници
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
101. Станимир Байчев Баев
102. Живко Павлов Господинов
103. Христо Пламенов Панайотов
104. Георги Георгиев Георгиев
105. Мадлен Михран Мутафян
106. Любен Петров Чардаков
107. Чанко Миндов Мирчев
108. Тинка Асенова Желязкова
109. Евгения Стоянова Карайчева
110. Таня Вълчева Иванова
111. Алекси Тодоров Калоянов
112. Явор Кирилов Костов
113. Румен Христов Николов
114. Паруш Желев Парушев
115. Снежана Николова Никова
116. Анелия Георгиева Вичева
117. Димо Янчев Карабелов
118. Георги Драгомиров Драгнев
119. Георги Захов Стефанов
120. Елена Димитрова Райкова
121. Стойчо Димитров Кавалджиев
122. Пламен Динков Георгиев
123. Диана Златкова Минчева
124. Георги Демирев Маринов
125. Ивета Станимирова Сивкова
126. Георги Радков Лозанов
127. Николай Стоянов Вълчев
128. Станко Тодоров Делев
3. ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
101. Константин Живков Бачийски
102. Иван Миленов Иванов
103. Стоян Димитров Царев
104. Диан Стоянов Дунев
105. Николай Желев Желев
106. Бисер Русимов Русимов
107. Деян Денев Денев
108. Николай Стаматов Богов
109. Мартин Кирилов Хлебаров
110. Ангел Димитров Божидаров
111. Росен Пенков Топкаров
112. Бочко Кирилов Бочев
113. Теодора Дойнова Янева
114. Събина Христова Бодурова
115. Марин Георгиев Георгиев
116. Атанас Кръстев Хаджиатанасов
117. Иван Марков Марков
118. Силвия Кузова Цакова
119. Виктор Живков Ангелов
120. Стоян Транев Транев
121. Георги Йорданов Георгиев
122. Йордан Цветанов Иванов
123. Диян Станиславов Делев
124. Мирослав Йорданов Йорданов
125. Георги Василев Русев
126. Янчо Василев Желязков
127. Станислав Людмилов Станев
128. Теньо Георгиев Ганчев
129. Ангел Иванов Симеонов
130. Митко Ганчев Вичев
131. Дичко Янков Янев
132. Павел Колев Алексиев
133. Тодор Стоянов Иванов
134. Ивана Йорданова Сотирова
135. Ана Димитрова Буриева
136. Марян Димоски
137. Жулиета Иванова Захариева
138. Васил Иванов Михайлов
139. Михаил Здравков Пенев
140. Станислав Ангелов Петров
141. Петър Бинев Бинев
142. Атанас Ненов Ненов
143. Коста Димитров Тютюлков
144. Ина Христова Танева
145. Нина Иванова Казакова
146. Нено Атанасов Ненов
147. Дянко Йорданов Желязков
148. Росен Петров Панайотов
149. Митьо Димов Иванов
150. Рауф Дауд Саббах
151. Велико Николов Киселичков
5. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
101. Александър Киров Бояджийски
102. Петко Димов Палов
103. Гергана Георгиева Тодорова
104. Стефан Георгиев Тюфекчиев
105. Марияна Петрова Петрова
106. Живко Райчев Раев
107. Николай Гичев Кузманов
108. Кателина Кръстева Борецова
109. Росен Янков Тасев
110. Стоянка Димова Вълева
111. Иван Господинов Желев
112. Георги Стоянов Терзиев
113. Злати Киров Каръков
114. Антоанета Христова Иванова
115. Веселина Добрева Минева
116. Янаки Петров Янакиев
117. Добрин Тотев Шнайдеров
118. Иван Янев Янев
7. ПП ГЕРБ
101. Севдалина Христова Турманова
102. Иво Георгиев Баев
103. Веселин Матеев Пренеров
104. Михаил Димитров Хаджиянев
105. Евелина Василева Михалева
106. Георги Иванов Маринчев
107. Димчо Грудев Грудев
108. Тодор Жаков Йосифов
109. Георги Петров Дракалиев
110. Лидия Стефанова Бобчева
111. Елена Методиева Кокаларова
112. Диян Дончев Господинов
113. Иван Георгиев Станев
114. Павел Георгиев Чепов
115. Йордан Тодоров Вълев
116. Димитър Христов Сотиров
117. Ясен Бориславов Проданов
118. Васил Петков Загорчев
119. Боян Диянов Дяков
120. Бойчо Стоянов Георгиев
121. Саид Хайсам Хамаме
122. Румен Руменов Ангелов
123. Марина Велкова Димитрова
124. Юлиян Жеков Кулев
125. Николай Бойчев Станчев
126. Николай Христов Василев
127. Огнян Христов Станков
128. Стефка Иванова Божкова-Генчева
129. Красимир Веселинов Кралев
130. Мартин Тодоров Николов
131. Цветелина Огнянова Иванова
132. Тодор Атанасов Колев
133. Станислав Райков Андреев
134. Емил Христов Кючуков
135. Карамфилка Апостолова Апостолова
136. Филип Стоянов Буланов
137. Йордан Танев Йорданов
138. Мехмед Хасан Катърджьолу
139. Цветан Ангелов Филипов
140. Даниел Христомиров Радоев
141. Мая Юриева Бошнакова-Тодорова
142. Стефка Чавдарова Чанева
143. Христина Димитрова Янчева
144. Ваня Енчева Христова
145. Дина Костадинова Ганева
146. Димо Димитров Желязков
147. Евдокия Атанасова Николова
148. Юлия Благоева Данова
149. Таня Петрова Атанасова
150. Димитър Панайотов Янчев
151. Таня Трифонова Анестиева
8. Политическо Движение Социалдемократи
101. Николай Петев Кючуков
102. Мартин Йорданов Янев
103. Ирина Петрова Мазганова
104. Румен Веселинов Петков
105. Диана Петкова Петкова
106. Даниел Красимиров Недялков
107. Нина Стоянова Нейчева
108. Недялко Тодоров Лапчев
109. Дженка Калчева Сидерова
110. Тодор Ралчев Тодоров
111. Иван Галинов Казаков
11. СБОР
101. Владимир Павлинов Павлов
102. Диян Тодоров Георгиев
103. Михаил Атанасов Атанасов
104. Георги Желязков Георгиев
105. Георги Атанасов Христов
106. Людмила Георгиева Любенова
107. Йорданка Лазаринова Симеонова
108. Рая Милен Монева
109. Красимира Петрова Кънева
110. Виктория Стоянова Петкова
111. Павлина Георгиева Павлова
112. Таня Николаева Кирова
113. Александър Руменов Пръвчев
114. Дарина Желязкова Аврамова
115. Йорданка Георгиева Петърчева
116. Илиян Николов Ангелов
117. Маргарита Николова Русева
118. Никола Пеев Бербенлиев
119. Иво Алексиев Каравелов
120. Марин Петев Костов
121. Даниела Вълканова Димитрова
122. Румен Косев Ганев
123. Величко Стоянов Николов
124. Иван Стоянов Калпакчиев
125. Илия Тодоров Батлев
126. Ганчо Михайлов Джевелеков
127. Екатерина Цветанова Вилк
128. Ивелин Георгиев Мудев
129. Недялко Тенчев Гочев
130. Пламен Николаев Пенчев
131. Галина Баева Стоянова
132. Веселина Вълева Димова
133. Галина Стоянова Атанасова-Стрикова
134. Ивайло Валериев Петров
135. Дориан Светославов Ганчев
136. Ставрин Мирославов Морфов
137. Диляна Димитрова Петрова
138. Христо Вълканов Ангелов
139. Атанас Живков Петров
140. Иван Димов Павлов
141. Даниела Николова Нангиа
142. Савчо Колев Найденов
143. Теменуга Георгиева Колева
144. Росица Йорданова Иванова
145. Маргарита Желязкова Въргова
146. Дочка Стоянова Петкова
147. Михаил Ванев Ситев
148. Доньо Калчев Калчев
149. Генчо Мончев Генчев
150. Иван Константинов Пръвчев
151. Антония Ганчева Димитрова
13. ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
101. Иван Крумов Крумов
102. Александър Николов Димитров
103. Стамен Валентинов Стамов
104. Анна Иванова Камбурова
16. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
101. Росен Иванов Желев
20. ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
101. Стоян Демирев Грозев
102. Манол Божидаров Тодоров
103. Георги Николов Кузманов
104. Николай Костов Стоянов
105. Радослав Петров Петков
106. Мариела Николаева Кирова
107. Асен Любомиров Бонджев
108. Продан Ефтимов Проданов
109. Иво Петков Барзов
110. Илия Димитров Николов
111. Ренета Мартинова Вефа
112. Димитър-Диман Панайотов Панчев
113. Любомир Георгиев Ламбрев
114. Пейчо Иванов Михалев
115. Тони Лазарова Бояджиева
116. Стоян Петров Донков
117. Станимир Иванов Герджиков
118. Мартин Стефанов Митев
119. Кремена Милчева Кънчева
120. Кирил Танев Танев
121. Мария Стойчева Буджева
122. Васил Тодоров Алексиев
123. Радослав Георгиев Георгиев
124. Марийка Атанасова Христова
125. Гено Райчев Иванов
126. Димитър Стоянов Калоянов
127. Иванка Иванова Костадинова
128. Димо Петров Зайденов
129. Станчо Михов Цонев
130. Биляна Михайлова Михова
131. Минчо Петров Минчев
132. Александр Георгиевич Станков
133. Пенка Георгиева Русева
134. Николай Манолов Стоянов
135. Диян Димитров Димитров
136. Таня Георгиева Паличева
137. Мартин Димитров Илчев
138. Иван Димитров Цъцаров
139. Пламен Вълев Пенев
140. Стела Петкова Петкова
141. Радостин Тодоров Тодоров
142. Божидар Стоянов Вълчев
143. Иванка Димитрова Димитрова
144. Кристиян Росенов Косев
145. Димо Панайотов Янев
146. Пейо Красимиров Пеев
147. Мирка Костова Кичева
148. Марин Янчев Косев
149. Анастас Панайотов Панайотов
150. Пламен Делев Делев
151. Евгений Радославов Мавродиев
21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
101. Тодор Георгиев Иванов
102. Боян Митков Хлебаров
103. Стойко Георгиев Андреев
104. Христина Стефанова Педикова-Генева
105. Валери Красимиров Крумов
106. Живко Тошков Димов
107. Драгомир Костадинов Костадинов
108. Димитър Недялков Русев
109. Цветомир Гинков Вълков
110. Красимир Георгиев Стоянов
111. Тодор Димитров Дойчев
112. Златина Петкова Забирова
113. Николай Валентинов Русинов
114. Добрин Жеков Кенов
115. Милка Николова Николова
22. КОД /Консервативно Обединение на Десницата/
101. Станимир Димитров Апостолов
102. Светослав Кирилов Тодоров
103. Милен Димитров Георгиев
104. Николай Стефанов Бойчев
105. Георги Митев Митев
106. Димитър Панайотов Костов
107. Марина Иванова Змеева-Маркова
108. Лидия Иванова Дренчева
109. Николай Стоянов Гочев
110. Тошко Димитров Желев
111. Антоан Жечев Парчев
112. Антон Трайков Бинчев
113. Пенчо Димитров Христов
114. Станислава Златева Гръкова
115. Симеон Кънчев Николов
116. Емил Савов Фортунов
117. Димитър Митков Колев
118. Таня Петкова Колева
119. Иван Стефанов Георгиев
120. Елена Костадинова Атанасова
121. Таня Иванова Георгиева
122. Димо Йорданов Терзиев
123. Веселин Весков Стоянов
124. Иван Костов Сабрутов
125. Светослав Христов Николов
126. Добринка Градоева Французова
127. Станислав Златев Баръмов
128. Стоянка Драганова Неделчева
129. Румен Панайотов Гърков
130. Деница Димитрова Иванова
131. Йордан Божилов Георгиев
132. Недялка Баева Баева
133. Илиан Иванов Илчев
134. Ростислав Стефанов Йонев
135. Иван Живков Драголов
136. Янка Стефанова Стоянова
137. Пролетина Петрова Донакова
138. Олеся Иванова Карабаджакова
139. Силвия Дикова Савева
140. Паскалина Георгиева Бангеева
141. Стелла Мирославова Москова
142. Светла Иванова Данданова
143. Иван Радостинов Иванов
144. Даниела Илиева Ангелова
145. Димо Христов Тодоров
146. Таня Христова Божинова
147. Иван Маринов Киров
148. Красимир Иванов Иванов
149. Веселин Илиев Николов
150. Тошко Добрев Иванов
151. Георги Василев Манев
27. ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО
101. Никола Петков Иванов
102. Йордан Сотиров Сотиров
37. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
101. Георги Пенчев Минков
102. Златка Атанасова Тончева
103. Кристина Веселинова Заимова
42. ВЪЗРАЖДАНЕ
101. Тодор Димитров Ангелов
102. Александър Господинов Койчев
103. Виктория Валентинова Върбанова
104. Мариян Иванчев Иванов
105. Виолета Атанасова Диянова
106. Мария Валентинова Вълкова
107. Драгомир Дончев Дончев
108. Атанас Димитров Аврамов
109. Ирина Георгиева Попкармезова
110. Димитър Иванов Златев
111. Ангел Мирославов Калинков
112. Петър Стефанов Кюркчиев
113. Огнян Стоянов Коралски
114. Боян Иванов Пумпалов
115. Антон Тодоров Николов
116. Борислав Ненчев Кирчев
117. Пролетина Белчева Ковачева
118. Георги Иванов Донев
119. Валентин Антонов Сарлов
120. Ели Георгиева Лазарова
121. Георги Янков Янев
122. Димитър Петров Морфин
123. Георги Стоянов Стоянов
124. Радостин Янков Желязков
125. Щиляна Русева Христова
126. Георги Любомиров Бозвелиев
127. Добромир Иванов Пендев
128. Йовчо Иванчев Иванов
129. Наска Григорова Бакалбашиева
130. Донка Иванова Стоянова
131. Игнат Георгиев Христов
132. Мария Панева Вичева
133. Надежда Иванова Маринова
134. Радослав Кирилов Петров
135. Невена Фиданова Младенова
136. Яна Христова Стоянова
137. Веселина Илиева Колева
138. Божил Стоянов Стоянов
139. Николай Христов Малчев
140. Димитринка Николаева Димова
141. Радостина Калоянова Тодорова
49. ПП СВОБОДА
101. Ивайло Дражев Атанасов
102. ТАТЯНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
103. Красимира Цолова Маринова
104. Ваня Трифонова Кирякова
105. Златина Войкова Ковчазлиева
106. Емилия Кузнецова
107. Михаела Атанасова Щерева
57. Движение за права и свободи – ДПС
101. Шерафет Асан Мехмед
102. Пламен Стоянов Найденов
103. Фатме Адем Юнуз
104. Ерол Неждет Хасан
105. Неждет Ахмед Мемиш
106. Нуфил Юсеин Джемил
107. Мишо Миленов Живков
108. Петър Иванов Петров
109. Станислав Иванов Иванов
110. Сияна Димитрова Коюмджиева
111. Емне Мухамедин Мехмед
112. Стела Христова Симеонова
63. МИР
101. Иван Любомиров Ненков
102. Димитър Стоянов Шангов
103. Валери Валериев Лазаров
104. Елена Параскова Ефендиева
105. Венцислав Вичев Вичев
106. Радостин Симеонов Долчинков
107. Иван Желязков Иванов
108. Герасим Стойчев Варимезов
109. Милена Петрова Делчева-Орешкова
110. Филип Демирев Демирев
111. Калуст Оник Калустян
112. Светлана Добринчева Добрева
113. Мариета Ангелова Тимнева-Рохова
114. Боряна Николова Райкова
115. Петър Андонов Бакалов
116. Георги Стоянов Терзиев
117. Иван Илиев Йотов
118. Марта Веселинова Грънчарова
119. Константина Димитрова Мендизова
120. Карамфила Георгиева Гочева
121. Христо Йорданов Иванов
122. Димо Данчев Димов
123. Мирослав Митков Борисов
124. Ганимир Христов Вичев
125. Янка Георгиева Маркова
126. Светлозар Николов Димитров
127. Никола Христов Ангелов
128. Христо Байчев Баев
129. Димитър Евгениев Дончев
130. Петър Димитров Мехремов
131. Петър Генчев Христов
132. Стоян Илиев Ненчев
133. Силвия Владимирова Митова
134. Светозар Димитров Владков
135. Тодор Янков Карачорбаджиев
136. Цветелина Василева Калоянова
137. Дора Георгиева Кабаиванова
138. Маруся Горанова Ханджиева
139. Светослав Георгиев Вълков
140. Йорданка Цанкова Ташева
141. Добринка Тодорова Стамболиева
142. Димитър Петров Димитров
143. Гинка Василева Стоянова
144. Деляна Георгиева Рогачева
145. Милена Георгиева Павлова
146. Дора Колева Йорданова
147. Драгомир Тодоров Шивачев
148. Тонка Стоянова Попова
149. Мая Йорданова Петкова
150. Маркар Варужан Терзиян
151. Мирослав Иванов Петков
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
101. Мартин Станиславов Кръстев
102. Христина Стаматова Хаджиатанасова
103. Дилян Димитров Георгиев
104. Красимир Калудов Тодоров
105. Весела Петрова Райкова-Грекова
106. Дончо Николаев Златев
107. Митко Пейчев Иванов
108. Петър Росенов Петров
109. Станислав Миленов Иванов
110. Гергана Начева Начева-Лазарова
111. Николай Диянов Николов
112. Добромир Станчев Гюлев
113. Радостин Грудев Грудев
114. Иван Тодоров Тодоров
115. Димена Димитрова Калоянова
116. Венета Андонова Христова
117. Тодор Веселинов Терзиев
118. Живко Рашков Стоянов
119. Веселина Росенова Божинова
120. Стоян Николов Николов
121. Яни Димитров Георгиев
122. Елена Емилова Полинчева
123. Филморена Деянова Рашкова
124. Анна Асенова Йоцова-Михайлова
125. Мария-Антоанета Матеева Гюрова
126. Дебора Петрова Ангелова
127. Иван Георгиев Иванов
128. Апостол Стойчев Стойчев
129. Красимира Иванова Димитрова-Митева
130. Дияна Тошкова Костадинова
131. Янко Ангелов Антонов
132. Галя Димитрова Георгиева
133. Мария Стоянова Георгиева
134. Иван Тодоров Манолов
135. Константин Желязков Терзиев
136. Мариана Стефанова Соколова
137. Валентина Георгиева Червенкова
138. Георги Генчев Перпелиев
68. ЛЕВИЦАТА! (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ, ЛЕВИЦАТА!)
101. Живко Иванов Табаков
102. Георги Сталев Георгиев
103. Костадин Евгениев Андонов
104. Юлияна Недялкова Мръчкова
105. Николай Николов Стоилов
106. Даниел Атанасов Иванов
107. Женя Димитрова Илиева
108. Стоян Андреев Коларов
109. Боряна Георгиева Тодорова
110. Георги Недев Рахнев
111. Людмил Пламенов Илиев
112. Камен Димитров Сейменлийски
113. Гергана Неделчева Георгиева
114. Николай Тодоров Тодоров
115. Мария Борисова Лазева
116. Димитрина Росенова Петрова
117. Кремена Петрова Петрова
118. Силвия Александрова Лецковска
119. Биляна Евгениева Байчева
120. Габриела Здравкова Богданова
121. Ирена Георгиева Михайлова
122. Кристиян Стоянов Панев
123. Милка Иванова Бодурова
124. Ива Динкова Тамахкярова
125. Стефан Иванов Петков
126. Марияна Иванова Димитрова
127. Васил Георгиев Трифонов
128. Силвия Иванова Стамболиева
129. Дарина Вълканова Павлова-Радева
130. Атанас Андреев Червенков
131. Деница Добрева Стирянова
132. Боян Добрев Иванов
133. Борислава Огнянова Димова
134. Живко Михайлов Томов
135. Ваня Георгиева Имперова
136. Невена Андреева Ненова
137. Тошко Маринов Вачев
138. Гергана Красимирова Кметска
139. Албена Ваньова Русатева
140. Наталия Стоянова Ангелова
141. Яни Бойчев Бойчев
142. Николай Тодоров Динов
143. Дарина Желева Севриева
144. Василена Димитрова Кубадинска
145. Лъчезар Валентинов Албов
146. Кирил Андреев Василев
147. Костадин Василев Костадинов
148. Ганчо Стефанов Иванов
149. Велико Киряков Великов
150. Антон Боянов Коджабашев
151. Мария Петрова Табакова
69. Местна коалиция „Граждани за Общината“
101. Бенчо Георгиев Бенчев
102. Йордан Георгиев Георгиев
103. Добромира Полименова Полименова
104. Гергана Колева Христова
105. Красимир Димитров Батилов
106. Вели Ерол Аслан
107. Дора Цветанова Здравкова
108. Живко Любков Жеков
109. Красимира Петрова Борисова
110. Милена Димитрова Георгиева
111. Георги Янев Марков
112. Николай Петров Милков
113. Златина Петкова Велкова
114. Георги Димитров Николов
115. Димитър Георгиев Нончев
116. Слав Милчев Михайлов
117. Тодор Кръстев Кръстев
118. Радослав Костадинов Ишкиев
119. Ева Николова Еренберг
120. Красимира Вениаминова Бакърджиева
121. Даниела Рахнева Христова
122. Кристиан Горанов Грудов
123. Лилияна Стаменова Златева
124. Господинка Георгиева Стамболиева
125. Йовчо Петров Домусчиев
126. Анета Георгиева Сталева
127. Мартин Георгиев Сталев
128. Мартин Пламенов Пенчев
Ето кои са те:
1. Станимир Байчев Баев - БСП за България;
3. Константин Живков Бачийски - ПП Средна европейска класа;
5. Александър Киров Бояджийски - Български съюз за директна демокрация;
7. Димитър Николов Николов - ПП ГЕРБ;
20. Стоян Демирев Грозев - ПП Български възход;
21. Тодор Георгиев Иванов - ПП Има такъв народ;
42. Тодор Димитров Ангелов – Възраждане;
49. Ивайло Дражев Атанасов - ПП Свобода;
63. Радостин Симеонов Долчинков – МИР;
68. Живко Иванов Табаков - Левицата! (Движение България на гражданите, Неутрална България, Левицата!);
69. Йордан Георгиев Георгиев - местна коалиция „Граждани за общината“
73. Димитър Георгиев Найденов - независим кандидат.
Кандидатите за общински съветници
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
101. Станимир Байчев Баев
102. Живко Павлов Господинов
103. Христо Пламенов Панайотов
104. Георги Георгиев Георгиев
105. Мадлен Михран Мутафян
106. Любен Петров Чардаков
107. Чанко Миндов Мирчев
108. Тинка Асенова Желязкова
109. Евгения Стоянова Карайчева
110. Таня Вълчева Иванова
111. Алекси Тодоров Калоянов
112. Явор Кирилов Костов
113. Румен Христов Николов
114. Паруш Желев Парушев
115. Снежана Николова Никова
116. Анелия Георгиева Вичева
117. Димо Янчев Карабелов
118. Георги Драгомиров Драгнев
119. Георги Захов Стефанов
120. Елена Димитрова Райкова
121. Стойчо Димитров Кавалджиев
122. Пламен Динков Георгиев
123. Диана Златкова Минчева
124. Георги Демирев Маринов
125. Ивета Станимирова Сивкова
126. Георги Радков Лозанов
127. Николай Стоянов Вълчев
128. Станко Тодоров Делев
3. ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
101. Константин Живков Бачийски
102. Иван Миленов Иванов
103. Стоян Димитров Царев
104. Диан Стоянов Дунев
105. Николай Желев Желев
106. Бисер Русимов Русимов
107. Деян Денев Денев
108. Николай Стаматов Богов
109. Мартин Кирилов Хлебаров
110. Ангел Димитров Божидаров
111. Росен Пенков Топкаров
112. Бочко Кирилов Бочев
113. Теодора Дойнова Янева
114. Събина Христова Бодурова
115. Марин Георгиев Георгиев
116. Атанас Кръстев Хаджиатанасов
117. Иван Марков Марков
118. Силвия Кузова Цакова
119. Виктор Живков Ангелов
120. Стоян Транев Транев
121. Георги Йорданов Георгиев
122. Йордан Цветанов Иванов
123. Диян Станиславов Делев
124. Мирослав Йорданов Йорданов
125. Георги Василев Русев
126. Янчо Василев Желязков
127. Станислав Людмилов Станев
128. Теньо Георгиев Ганчев
129. Ангел Иванов Симеонов
130. Митко Ганчев Вичев
131. Дичко Янков Янев
132. Павел Колев Алексиев
133. Тодор Стоянов Иванов
134. Ивана Йорданова Сотирова
135. Ана Димитрова Буриева
136. Марян Димоски
137. Жулиета Иванова Захариева
138. Васил Иванов Михайлов
139. Михаил Здравков Пенев
140. Станислав Ангелов Петров
141. Петър Бинев Бинев
142. Атанас Ненов Ненов
143. Коста Димитров Тютюлков
144. Ина Христова Танева
145. Нина Иванова Казакова
146. Нено Атанасов Ненов
147. Дянко Йорданов Желязков
148. Росен Петров Панайотов
149. Митьо Димов Иванов
150. Рауф Дауд Саббах
151. Велико Николов Киселичков
5. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
101. Александър Киров Бояджийски
102. Петко Димов Палов
103. Гергана Георгиева Тодорова
104. Стефан Георгиев Тюфекчиев
105. Марияна Петрова Петрова
106. Живко Райчев Раев
107. Николай Гичев Кузманов
108. Кателина Кръстева Борецова
109. Росен Янков Тасев
110. Стоянка Димова Вълева
111. Иван Господинов Желев
112. Георги Стоянов Терзиев
113. Злати Киров Каръков
114. Антоанета Христова Иванова
115. Веселина Добрева Минева
116. Янаки Петров Янакиев
117. Добрин Тотев Шнайдеров
118. Иван Янев Янев
7. ПП ГЕРБ
101. Севдалина Христова Турманова
102. Иво Георгиев Баев
103. Веселин Матеев Пренеров
104. Михаил Димитров Хаджиянев
105. Евелина Василева Михалева
106. Георги Иванов Маринчев
107. Димчо Грудев Грудев
108. Тодор Жаков Йосифов
109. Георги Петров Дракалиев
110. Лидия Стефанова Бобчева
111. Елена Методиева Кокаларова
112. Диян Дончев Господинов
113. Иван Георгиев Станев
114. Павел Георгиев Чепов
115. Йордан Тодоров Вълев
116. Димитър Христов Сотиров
117. Ясен Бориславов Проданов
118. Васил Петков Загорчев
119. Боян Диянов Дяков
120. Бойчо Стоянов Георгиев
121. Саид Хайсам Хамаме
122. Румен Руменов Ангелов
123. Марина Велкова Димитрова
124. Юлиян Жеков Кулев
125. Николай Бойчев Станчев
126. Николай Христов Василев
127. Огнян Христов Станков
128. Стефка Иванова Божкова-Генчева
129. Красимир Веселинов Кралев
130. Мартин Тодоров Николов
131. Цветелина Огнянова Иванова
132. Тодор Атанасов Колев
133. Станислав Райков Андреев
134. Емил Христов Кючуков
135. Карамфилка Апостолова Апостолова
136. Филип Стоянов Буланов
137. Йордан Танев Йорданов
138. Мехмед Хасан Катърджьолу
139. Цветан Ангелов Филипов
140. Даниел Христомиров Радоев
141. Мая Юриева Бошнакова-Тодорова
142. Стефка Чавдарова Чанева
143. Христина Димитрова Янчева
144. Ваня Енчева Христова
145. Дина Костадинова Ганева
146. Димо Димитров Желязков
147. Евдокия Атанасова Николова
148. Юлия Благоева Данова
149. Таня Петрова Атанасова
150. Димитър Панайотов Янчев
151. Таня Трифонова Анестиева
8. Политическо Движение Социалдемократи
101. Николай Петев Кючуков
102. Мартин Йорданов Янев
103. Ирина Петрова Мазганова
104. Румен Веселинов Петков
105. Диана Петкова Петкова
106. Даниел Красимиров Недялков
107. Нина Стоянова Нейчева
108. Недялко Тодоров Лапчев
109. Дженка Калчева Сидерова
110. Тодор Ралчев Тодоров
111. Иван Галинов Казаков
11. СБОР
101. Владимир Павлинов Павлов
102. Диян Тодоров Георгиев
103. Михаил Атанасов Атанасов
104. Георги Желязков Георгиев
105. Георги Атанасов Христов
106. Людмила Георгиева Любенова
107. Йорданка Лазаринова Симеонова
108. Рая Милен Монева
109. Красимира Петрова Кънева
110. Виктория Стоянова Петкова
111. Павлина Георгиева Павлова
112. Таня Николаева Кирова
113. Александър Руменов Пръвчев
114. Дарина Желязкова Аврамова
115. Йорданка Георгиева Петърчева
116. Илиян Николов Ангелов
117. Маргарита Николова Русева
118. Никола Пеев Бербенлиев
119. Иво Алексиев Каравелов
120. Марин Петев Костов
121. Даниела Вълканова Димитрова
122. Румен Косев Ганев
123. Величко Стоянов Николов
124. Иван Стоянов Калпакчиев
125. Илия Тодоров Батлев
126. Ганчо Михайлов Джевелеков
127. Екатерина Цветанова Вилк
128. Ивелин Георгиев Мудев
129. Недялко Тенчев Гочев
130. Пламен Николаев Пенчев
131. Галина Баева Стоянова
132. Веселина Вълева Димова
133. Галина Стоянова Атанасова-Стрикова
134. Ивайло Валериев Петров
135. Дориан Светославов Ганчев
136. Ставрин Мирославов Морфов
137. Диляна Димитрова Петрова
138. Христо Вълканов Ангелов
139. Атанас Живков Петров
140. Иван Димов Павлов
141. Даниела Николова Нангиа
142. Савчо Колев Найденов
143. Теменуга Георгиева Колева
144. Росица Йорданова Иванова
145. Маргарита Желязкова Въргова
146. Дочка Стоянова Петкова
147. Михаил Ванев Ситев
148. Доньо Калчев Калчев
149. Генчо Мончев Генчев
150. Иван Константинов Пръвчев
151. Антония Ганчева Димитрова
13. ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
101. Иван Крумов Крумов
102. Александър Николов Димитров
103. Стамен Валентинов Стамов
104. Анна Иванова Камбурова
16. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
101. Росен Иванов Желев
20. ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
101. Стоян Демирев Грозев
102. Манол Божидаров Тодоров
103. Георги Николов Кузманов
104. Николай Костов Стоянов
105. Радослав Петров Петков
106. Мариела Николаева Кирова
107. Асен Любомиров Бонджев
108. Продан Ефтимов Проданов
109. Иво Петков Барзов
110. Илия Димитров Николов
111. Ренета Мартинова Вефа
112. Димитър-Диман Панайотов Панчев
113. Любомир Георгиев Ламбрев
114. Пейчо Иванов Михалев
115. Тони Лазарова Бояджиева
116. Стоян Петров Донков
117. Станимир Иванов Герджиков
118. Мартин Стефанов Митев
119. Кремена Милчева Кънчева
120. Кирил Танев Танев
121. Мария Стойчева Буджева
122. Васил Тодоров Алексиев
123. Радослав Георгиев Георгиев
124. Марийка Атанасова Христова
125. Гено Райчев Иванов
126. Димитър Стоянов Калоянов
127. Иванка Иванова Костадинова
128. Димо Петров Зайденов
129. Станчо Михов Цонев
130. Биляна Михайлова Михова
131. Минчо Петров Минчев
132. Александр Георгиевич Станков
133. Пенка Георгиева Русева
134. Николай Манолов Стоянов
135. Диян Димитров Димитров
136. Таня Георгиева Паличева
137. Мартин Димитров Илчев
138. Иван Димитров Цъцаров
139. Пламен Вълев Пенев
140. Стела Петкова Петкова
141. Радостин Тодоров Тодоров
142. Божидар Стоянов Вълчев
143. Иванка Димитрова Димитрова
144. Кристиян Росенов Косев
145. Димо Панайотов Янев
146. Пейо Красимиров Пеев
147. Мирка Костова Кичева
148. Марин Янчев Косев
149. Анастас Панайотов Панайотов
150. Пламен Делев Делев
151. Евгений Радославов Мавродиев
21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
101. Тодор Георгиев Иванов
102. Боян Митков Хлебаров
103. Стойко Георгиев Андреев
104. Христина Стефанова Педикова-Генева
105. Валери Красимиров Крумов
106. Живко Тошков Димов
107. Драгомир Костадинов Костадинов
108. Димитър Недялков Русев
109. Цветомир Гинков Вълков
110. Красимир Георгиев Стоянов
111. Тодор Димитров Дойчев
112. Златина Петкова Забирова
113. Николай Валентинов Русинов
114. Добрин Жеков Кенов
115. Милка Николова Николова
22. КОД /Консервативно Обединение на Десницата/
101. Станимир Димитров Апостолов
102. Светослав Кирилов Тодоров
103. Милен Димитров Георгиев
104. Николай Стефанов Бойчев
105. Георги Митев Митев
106. Димитър Панайотов Костов
107. Марина Иванова Змеева-Маркова
108. Лидия Иванова Дренчева
109. Николай Стоянов Гочев
110. Тошко Димитров Желев
111. Антоан Жечев Парчев
112. Антон Трайков Бинчев
113. Пенчо Димитров Христов
114. Станислава Златева Гръкова
115. Симеон Кънчев Николов
116. Емил Савов Фортунов
117. Димитър Митков Колев
118. Таня Петкова Колева
119. Иван Стефанов Георгиев
120. Елена Костадинова Атанасова
121. Таня Иванова Георгиева
122. Димо Йорданов Терзиев
123. Веселин Весков Стоянов
124. Иван Костов Сабрутов
125. Светослав Христов Николов
126. Добринка Градоева Французова
127. Станислав Златев Баръмов
128. Стоянка Драганова Неделчева
129. Румен Панайотов Гърков
130. Деница Димитрова Иванова
131. Йордан Божилов Георгиев
132. Недялка Баева Баева
133. Илиан Иванов Илчев
134. Ростислав Стефанов Йонев
135. Иван Живков Драголов
136. Янка Стефанова Стоянова
137. Пролетина Петрова Донакова
138. Олеся Иванова Карабаджакова
139. Силвия Дикова Савева
140. Паскалина Георгиева Бангеева
141. Стелла Мирославова Москова
142. Светла Иванова Данданова
143. Иван Радостинов Иванов
144. Даниела Илиева Ангелова
145. Димо Христов Тодоров
146. Таня Христова Божинова
147. Иван Маринов Киров
148. Красимир Иванов Иванов
149. Веселин Илиев Николов
150. Тошко Добрев Иванов
151. Георги Василев Манев
27. ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО
101. Никола Петков Иванов
102. Йордан Сотиров Сотиров
37. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
101. Георги Пенчев Минков
102. Златка Атанасова Тончева
103. Кристина Веселинова Заимова
42. ВЪЗРАЖДАНЕ
101. Тодор Димитров Ангелов
102. Александър Господинов Койчев
103. Виктория Валентинова Върбанова
104. Мариян Иванчев Иванов
105. Виолета Атанасова Диянова
106. Мария Валентинова Вълкова
107. Драгомир Дончев Дончев
108. Атанас Димитров Аврамов
109. Ирина Георгиева Попкармезова
110. Димитър Иванов Златев
111. Ангел Мирославов Калинков
112. Петър Стефанов Кюркчиев
113. Огнян Стоянов Коралски
114. Боян Иванов Пумпалов
115. Антон Тодоров Николов
116. Борислав Ненчев Кирчев
117. Пролетина Белчева Ковачева
118. Георги Иванов Донев
119. Валентин Антонов Сарлов
120. Ели Георгиева Лазарова
121. Георги Янков Янев
122. Димитър Петров Морфин
123. Георги Стоянов Стоянов
124. Радостин Янков Желязков
125. Щиляна Русева Христова
126. Георги Любомиров Бозвелиев
127. Добромир Иванов Пендев
128. Йовчо Иванчев Иванов
129. Наска Григорова Бакалбашиева
130. Донка Иванова Стоянова
131. Игнат Георгиев Христов
132. Мария Панева Вичева
133. Надежда Иванова Маринова
134. Радослав Кирилов Петров
135. Невена Фиданова Младенова
136. Яна Христова Стоянова
137. Веселина Илиева Колева
138. Божил Стоянов Стоянов
139. Николай Христов Малчев
140. Димитринка Николаева Димова
141. Радостина Калоянова Тодорова
49. ПП СВОБОДА
101. Ивайло Дражев Атанасов
102. ТАТЯНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
103. Красимира Цолова Маринова
104. Ваня Трифонова Кирякова
105. Златина Войкова Ковчазлиева
106. Емилия Кузнецова
107. Михаела Атанасова Щерева
57. Движение за права и свободи – ДПС
101. Шерафет Асан Мехмед
102. Пламен Стоянов Найденов
103. Фатме Адем Юнуз
104. Ерол Неждет Хасан
105. Неждет Ахмед Мемиш
106. Нуфил Юсеин Джемил
107. Мишо Миленов Живков
108. Петър Иванов Петров
109. Станислав Иванов Иванов
110. Сияна Димитрова Коюмджиева
111. Емне Мухамедин Мехмед
112. Стела Христова Симеонова
63. МИР
101. Иван Любомиров Ненков
102. Димитър Стоянов Шангов
103. Валери Валериев Лазаров
104. Елена Параскова Ефендиева
105. Венцислав Вичев Вичев
106. Радостин Симеонов Долчинков
107. Иван Желязков Иванов
108. Герасим Стойчев Варимезов
109. Милена Петрова Делчева-Орешкова
110. Филип Демирев Демирев
111. Калуст Оник Калустян
112. Светлана Добринчева Добрева
113. Мариета Ангелова Тимнева-Рохова
114. Боряна Николова Райкова
115. Петър Андонов Бакалов
116. Георги Стоянов Терзиев
117. Иван Илиев Йотов
118. Марта Веселинова Грънчарова
119. Константина Димитрова Мендизова
120. Карамфила Георгиева Гочева
121. Христо Йорданов Иванов
122. Димо Данчев Димов
123. Мирослав Митков Борисов
124. Ганимир Христов Вичев
125. Янка Георгиева Маркова
126. Светлозар Николов Димитров
127. Никола Христов Ангелов
128. Христо Байчев Баев
129. Димитър Евгениев Дончев
130. Петър Димитров Мехремов
131. Петър Генчев Христов
132. Стоян Илиев Ненчев
133. Силвия Владимирова Митова
134. Светозар Димитров Владков
135. Тодор Янков Карачорбаджиев
136. Цветелина Василева Калоянова
137. Дора Георгиева Кабаиванова
138. Маруся Горанова Ханджиева
139. Светослав Георгиев Вълков
140. Йорданка Цанкова Ташева
141. Добринка Тодорова Стамболиева
142. Димитър Петров Димитров
143. Гинка Василева Стоянова
144. Деляна Георгиева Рогачева
145. Милена Георгиева Павлова
146. Дора Колева Йорданова
147. Драгомир Тодоров Шивачев
148. Тонка Стоянова Попова
149. Мая Йорданова Петкова
150. Маркар Варужан Терзиян
151. Мирослав Иванов Петков
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
101. Мартин Станиславов Кръстев
102. Христина Стаматова Хаджиатанасова
103. Дилян Димитров Георгиев
104. Красимир Калудов Тодоров
105. Весела Петрова Райкова-Грекова
106. Дончо Николаев Златев
107. Митко Пейчев Иванов
108. Петър Росенов Петров
109. Станислав Миленов Иванов
110. Гергана Начева Начева-Лазарова
111. Николай Диянов Николов
112. Добромир Станчев Гюлев
113. Радостин Грудев Грудев
114. Иван Тодоров Тодоров
115. Димена Димитрова Калоянова
116. Венета Андонова Христова
117. Тодор Веселинов Терзиев
118. Живко Рашков Стоянов
119. Веселина Росенова Божинова
120. Стоян Николов Николов
121. Яни Димитров Георгиев
122. Елена Емилова Полинчева
123. Филморена Деянова Рашкова
124. Анна Асенова Йоцова-Михайлова
125. Мария-Антоанета Матеева Гюрова
126. Дебора Петрова Ангелова
127. Иван Георгиев Иванов
128. Апостол Стойчев Стойчев
129. Красимира Иванова Димитрова-Митева
130. Дияна Тошкова Костадинова
131. Янко Ангелов Антонов
132. Галя Димитрова Георгиева
133. Мария Стоянова Георгиева
134. Иван Тодоров Манолов
135. Константин Желязков Терзиев
136. Мариана Стефанова Соколова
137. Валентина Георгиева Червенкова
138. Георги Генчев Перпелиев
68. ЛЕВИЦАТА! (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ, ЛЕВИЦАТА!)
101. Живко Иванов Табаков
102. Георги Сталев Георгиев
103. Костадин Евгениев Андонов
104. Юлияна Недялкова Мръчкова
105. Николай Николов Стоилов
106. Даниел Атанасов Иванов
107. Женя Димитрова Илиева
108. Стоян Андреев Коларов
109. Боряна Георгиева Тодорова
110. Георги Недев Рахнев
111. Людмил Пламенов Илиев
112. Камен Димитров Сейменлийски
113. Гергана Неделчева Георгиева
114. Николай Тодоров Тодоров
115. Мария Борисова Лазева
116. Димитрина Росенова Петрова
117. Кремена Петрова Петрова
118. Силвия Александрова Лецковска
119. Биляна Евгениева Байчева
120. Габриела Здравкова Богданова
121. Ирена Георгиева Михайлова
122. Кристиян Стоянов Панев
123. Милка Иванова Бодурова
124. Ива Динкова Тамахкярова
125. Стефан Иванов Петков
126. Марияна Иванова Димитрова
127. Васил Георгиев Трифонов
128. Силвия Иванова Стамболиева
129. Дарина Вълканова Павлова-Радева
130. Атанас Андреев Червенков
131. Деница Добрева Стирянова
132. Боян Добрев Иванов
133. Борислава Огнянова Димова
134. Живко Михайлов Томов
135. Ваня Георгиева Имперова
136. Невена Андреева Ненова
137. Тошко Маринов Вачев
138. Гергана Красимирова Кметска
139. Албена Ваньова Русатева
140. Наталия Стоянова Ангелова
141. Яни Бойчев Бойчев
142. Николай Тодоров Динов
143. Дарина Желева Севриева
144. Василена Димитрова Кубадинска
145. Лъчезар Валентинов Албов
146. Кирил Андреев Василев
147. Костадин Василев Костадинов
148. Ганчо Стефанов Иванов
149. Велико Киряков Великов
150. Антон Боянов Коджабашев
151. Мария Петрова Табакова
69. Местна коалиция „Граждани за Общината“
101. Бенчо Георгиев Бенчев
102. Йордан Георгиев Георгиев
103. Добромира Полименова Полименова
104. Гергана Колева Христова
105. Красимир Димитров Батилов
106. Вели Ерол Аслан
107. Дора Цветанова Здравкова
108. Живко Любков Жеков
109. Красимира Петрова Борисова
110. Милена Димитрова Георгиева
111. Георги Янев Марков
112. Николай Петров Милков
113. Златина Петкова Велкова
114. Георги Димитров Николов
115. Димитър Георгиев Нончев
116. Слав Милчев Михайлов
117. Тодор Кръстев Кръстев
118. Радослав Костадинов Ишкиев
119. Ева Николова Еренберг
120. Красимира Вениаминова Бакърджиева
121. Даниела Рахнева Христова
122. Кристиан Горанов Грудов
123. Лилияна Стаменова Златева
124. Господинка Георгиева Стамболиева
125. Йовчо Петров Домусчиев
126. Анета Георгиева Сталева
127. Мартин Георгиев Сталев
128. Мартин Пламенов Пенчев