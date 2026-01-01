Какво се случва, когато нео-психеделик рокът срещне киберпънк естетика, конспиративни загадки и идеята, че реалността може да е просто добре написан код?

Отговорът е glitch 37 – един от най-необичайните нови български музикални проекти, който не просто създава музика, а изгражда цяла вселена. Маскирани, анонимни и обвити в мистерия, те канят публиката в свят, където границите между реалност и симулация постоянно се размиват.

Това, което прави glitch 37 различни, не е само музиката им. Около проекта постепенно се оформя цяла митология – персонажи, символи, тайни послания и истории, които препращат към вечния въпрос: реално ли е всичко, което виждаме?

Само няколко месеца след появата си групата вече привлича вниманието на телевизии, радиостанции и онлайн медии. А това е едва началото на тяхната история.

В музиката им могат да бъдат открити следи от легендарни имена като Pink Floyd, Muse и The Doors. Визуалният им свят пък черпи вдъхновение от култови заглавия като The Matrix, Mr. Robot и Fight Club.

glitch 37

Миналото лято glitch 37 направиха дебюта си по начин, който трудно може да бъде забравен. По време на прожекция в кино „Люмиер“ зрителите станаха свидетели на неочаквано „превземане“ на събитието. Филмът беше прекъснат от жива музика, светлинно шоу и авторска интерпретация на емблематичното Clubbed to Death, преплетена с оригинална композиция на групата. Получи се нещо между концерт, пърформанс и кино преживяване – формат, който рядко може да бъде видян дори на световната сцена.

Малко след това последва и първият им официален сингъл и видеоклип – естествено продължение на историята, която разказват. Парчето е едновременно музикално и визуално пътешествие през теми като любовта, търсенето на смисъл, мечтите, истината и илюзията.

Видеото подсказва, че светът на маскираните фантоми постепенно започва да се преплита с нашия собствен. В него присъстват тайни общества, загадъчни артефакти, скрити символи и заешки дупки, които водят все по-дълбоко в митологията на проекта.

Историята оживя и извън екрана с MATRIX PARTY BY GLITCH 37 – специално събитие в столичен клуб, трансформиран в киберпънк съновидение. Зелени LED светлини, лазери, дим, активна видео стена и множество детайли превърнаха вечерта в сюрреалистично аудиовизуално преживяване, което сякаш пренесе гостите в алтернативна реалност.

Именно това е и философията на групата. Вместо просто да забавляват, те се опитват да провокират въпроси. Както сами казват:

„Има достатъчно неща, които те разсейват. Всичко е една илюзия. Обърни погледа си навътре.“

Според членовете на формацията времето за подобен проект никога не е било по-подходящо. Идеята за симулацията отдавна е напуснала пределите на научната фантастика и днес присъства едновременно във философията, науката и поп културата. Философи като Nick Bostrom разглеждат сериозно хипотезата за симулираната реалност, а в музикалния свят анонимни и маскирани проекти като Ghost и Sleep Token доказват, че публиката все по-често търси не просто песни, а цели светове, в които да се потопи.

glitch 37 изглежда са поели именно по този път – между музиката и киното, между реалността и фикцията, между сцената и симулацията.

Питаме вокалиста на glitch 37 няколко неща, сред които не и кой е той, разбира се. А въпросите и след това остават повече от отговорите:

Как се роди идеята?

Идеята се роди, след като осъзнахме, че определени идеи и преживявания могат да бъдат изразени ефективно само когато се съчетаят няколко различни форми на изкуство и се обединят в една цялостна митология.

Винаги ли ще останете анонимна, маскирана рок формация? Бихте ли разкрили кой се крие зад това интересно изкуство?

На този етап оставаме анонимни. Нямаме планове това да се променя. Идеята на проекта е фокусът да не бъде върху личността и името, а върху чистото творчество и пърформанса.

Ще попитам и нещо по-традиционно – какви са бъдещите ви творчески планове?

Работим по нов сингъл и видеоклип. Този път – на български език. Подготвяме колаборация със сериозен режисьор и студио, които ще обявим съвсем скоро. Мечтаем да реализираме творческата си визия за уникално и мащабно аудиовизуално шоу.

Каква е обратната връзка от вашата аудитория?

Първоначално аудиторията често остава озадачена. Получаваме искрена подкрепа от хората, които са декодирали посланията ни и са разпознали мисията ни като част от собствения си път към осъзнаване и вътрешно освобождение.

glitch 37

Един от въпросите, които възникват около вас е защо в пърформансите ви вокалистът има червена LED лампа на дясното око на маската?

В официалния клип виждаме, че екипът на glitch 37 "включва" певеца, чрез активиране на окото. Функцията му е ключова. Дали това око вижда извън симулацията или разкрива нейните несъответствия и слаби места, ще разберем в бъдеще.

Каква е ролята на костюмираните агенти и специални персонажи?

В началото и в края на концертите агентите изкарват фронтмена на сцената, активират го и после го прибират, след деактивация. Публиката, която е присъствала на хакът-концерт Matrix Party, е станала свидетел на странна аномалия. След средата на шоуто "нещо прихваща" певеца. Както е бил уверен, в роля, владеещ и навигиращ положениего, изведнъж спира, хваща се за главата и почва паникьосано да пита: Къде съм? Какво е това място? Кои сте вие? Кой ме е облякъл така? Последно си бях вкъщи! Какво става?

Агентите, реагират и веднага идват при певеца, пипат копчета по костюма му, изключат го и го изкарват. Инструменталистите избухват в хипнотична импровизация, а след няколко минути певеца бива завлечен на сцената и активиран отново. Държи се сякаш нищо не се е случило... Добиваме представа, че човекът зад glitch 37 e въвлечен в проекта с фрагментирано съзнание, чиято половина или третина е в тотално неведение, че е част от тайна организация.