Имаме решение на проблема с възнагражденията на медиците, но то ще бъде оповестено заедно с проекта на закона за държавния бюджет, каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова във времето за отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията по здравеопазването в отговор на въпрос на Николай Денков от парламентарната група на "Продължаваме промяната".

За нас е изключително важно да запазим младите кадри, тъй като те са бъдещето на страната ни, а и всички искаме след години да има кой да ни лекува, каза още министър Ивкова и уточни, че предстои следващата седмица да се срещне със специализанти.

Здравният министър: Предлага се 1550 евро възнаграждение за лекарите специализанти по държавна поръчка

По-рано днес от Министерството на финансите съобщиха, че официалното представяне на проекта на Закона за държавния бюджет на България за 2027 г. ще се състои утре от 13:00 часа в Аула "Максима" на Университета за национално и световно стопанство.

Преди дни бяха обнародвани в "Държавен вестник" промени в Наредба 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, според които месечното трудово възнаграждение на специализантите, приети на места, финансирани от държавата по клинични специалности, не може да бъде по-малко от 1550 евро.