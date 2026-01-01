Подаването на годишна данъчна декларация в Национална агенция за приходите (НАП) може да е объркващо за някои хора. По-долу ще разберете как точно става подаването стъпка по стъпка.

Гражданите могат да се възползват онлайн от предварително попълнената данъчна декларация. В нея са въведени данни за получените през изминалата 2025 година доходи от трудови правоотношения; граждански договори (хонорари); от наем и други доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, платците, на които са юридически лица; доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“; данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране; получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения.

Не са ви необходими служебни бележки за доходите от мястото, на което работите на трудов договор. Данните са попълнени в декларацията автоматично.

Важно е да се отбележи, че срокът за подаване е до 30 април.

Ето как точно става подаването на декларацията:

От тази година в сайта на НАП някои разделения са с обновена версия. Трябва да кликнете на „Вход“, след това да влезете в портала за Е-услуги. Може да влезете с електронен подпис, или с персонален идентификационен код (ПИК) и ЕГН. ПИК – кодът се издава в НАП безплатно.

След като влезете в портала за Е-услуги трябва да кликнете на "Подоходни данъци". След това трябва да изберете опцията "Приемане на Годишна данъчна декларация по чл. 50 Закон за данъците върху доходите на физическите лица". След това трябва да кликнете на „Подаване“.

След това декларацията ще ви се покаже. От лявата страна с жълт цвят са отбелязани приложенията, които трябва да попълните.

Първо се попълва разделът „Данни за декларатора“. Имената са ви изписани, трябва да попълните вашия имейл адрес, телефонен номер и да отбележите, че сте „местно лице“. Когато потвърдите отляво кръгчето трябва да стане зелено.



След това преминавате към част III.



Тук се поставят отметки срещу наименованието на съответния образец, ако се прилага към декларацията. Когато работите на трудов договор – автоматично ви излиза отметнато Приложение № 1 - доходи от трудови правоотношения. Ако имате сключени граждански договори и получавате хонорари – трябва да ви е поставена отметка на Приложение № 3 - доходи от друга стопанска дейност. За останалите приложения (наеми, доходи от други източници, заеми) и тн. трябва да отбележите, ако сте получавали доходи. Приложение № 10 е за ползване на данъчни облекчения (например за млади семейства, деца, деца с увреждания, за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот, за безкасови плащания, намалена работоспособност, доброволно осигуряване и застраховане, осигурителен стаж при пенсиониране, дарения).

След това трябва да преминете към част IV - Изчисляване на данъка върху общата годишна данъчна основа. Ако имате задължения към НАП, трябва да ги платите до 30 април.

След това се клика на опцията „Потвърждаване и подаване“.

Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата, да се подадат на място в офис на НАП или в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да получите от сайта на НАП - https://nra.bg/, в YouTube канала на приходната агенция или на телефони: 0700 18 700; 02/9859 6801 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.

От НАП съветват данъкоплатците да използват електронните услуги на приходното ведомство, достъпни с ПИК или КЕП, за да си спестят време и посещенията в офисите на приходната агенция и пощенските станции.