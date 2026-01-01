Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза на брифинг пред журналисти, че очакваните американски самолети, които трябва да пристигнат на авиобаза "Безмер" няма бъде днес. "Може би другата седмица, броят на самолетите е до 8, могат да бъдат 2,4 или 6. Броят на военнослужещите, които се очаква да пристигнат е до 250 човека. Надявам се кметовете сега да бъдат по-спокойни", обясни Стоянов. Срокът за пребиваване на самолетите е до 1 октомври, каза още военният министър.

"Днес бях тук, не за да убеждавам или разубеждавам кметовете на общините, а за да им предоставя информацията, която е необходима. Информацията лежи на база на факти и спедваме ясната политика на правителството за честност и откровеност към българския гражданин. Предоставих реалността такава, каквато е. Това е трудно решение, но необходимо", каза той.

По думите му срещата е била "изключително продуктивна". По думите му с кметовете са открили пресечна точка.

Според него всяко едно решение трябва да бъде преразгледано, но то трябва да бъде оценено, трябва да се знаят последиците от това решение. "Към момента решението, което е взето от правителството е правилно", каза Стоянов.

По думите му ако получим нова нота от Иран - обществото ще бъде уведомено своевременно. Той допълни, че е поел ангажимент към местната власт, областния управител, че всяка една корекция, промяна, ще бъде споделена своевременно.

Той бе запитан относно притесненията на хората в Безмер, че България "е мишена". "Всяко едно решение на МС, се взима на база на информация. Ние сме получили анализ от служба "Военно разузнаване" и останалите служби, България не е мишена и няма да бъде мишена", обясни военният министър. Той потвърди нотата от Иран, получена заради самолетите и я определи като "напълно професионално подготвена". „МВнР ясно заяви, че България не участва в конфликта”, добави военният министър.

По рано в Областна администрация в Ямбол се проведе среща между министъра на отбраната Димитър Стоянов и кметовете на общините от област Ямбол.

Повод за разговорите е решението на Народното събрание от 22 юли за временно пребиваване на територията на авиобаза „Безмер“ на американски самолети-цистерни тип „Боинг КС-135“, заедно с техните екипажи, военнослужещи, наземен и помощен персонал, необходимата техника и щатно въоръжение, съобщиха от Областната администрация.

Областна администрация-Ямбол

Срещата е организирана от областния управител Георги Чалъков и Минисрерството на отбраната. В нея участват още министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, заместник-командирът на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев, заместник областният управител Славомир Иванов и секретарят на Областна администрация - Драгомир Димитров.

След обществените реакции: Областният управител на Ямбол разясни мисията на американските самолети в „Безмер“

Поканени са кметовете на петте общини в област Ямбол, като целта е да бъде осигурен диалог между държавната власт, местното самоуправление и институциите по въпроси, свързани с предстоящото временно пребиваване на американските военнослужещи и техника в авиобазата.

Областна администрация-Ямбол

„Като областен управител моята основна задача е да осигурявам връзката и координацията между държавните институции, местната власт и гражданите. Разбирам притесненията, които възникнаха сред жителите на района, и именно затова организирахме тази среща - за да има открит разговор и ясна информация.

Решението за временното пребиваване на самолети-цистерни и военнослужещи в авиобаза „Безмер“ е взето от компетентните държавни органи - Министерския съвет и Народното събрание. Наш ангажимент е да осигурим добра координация между всички институции и да гарантираме, че интересите и спокойствието на хората в област Ямбол са защитени.

Областна администрация-Ямбол

"Важно е да се знае, че сигурността на населението е водещ приоритет. Ще продължим да поддържаме постоянен диалог с кметовете и жителите на населените места, за да получават навременна, точна и достоверна информация.

Кметовете донесоха подписка с 3249 подписи на жители от 26 села в областта против разполагането на американските самолети.

Кметовете на общини в Ямболско с позиция против разполагането на американски самолети в авиобаза „Безмер“

Благодаря на всички, които участват в този разговор, защото само с откритост, уважение и взаимодействие можем да намерим най-добрите решения за региона“, каза преди срещата Георги Чалъков.