Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ към КТ „Подкрепа“ провежда протест под надслов „Сигурност и предвидимост на работните места в АПИ“ пред сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“ на бул. „Македония“ 3 в София.

Информацията за предстоящи съкращения се разпространява от началото на август във връзка с подготвяна реформа, за която обаче няма разписани конкретни мерки. По предварителна информация съкращенията ще засегнат над 600 служители от Националното тол управление, областните пътни управления, централната администрация и Института по пътища и мостове. Не е получено и официално потвърждение, че съкращения няма да има, каза пред БТА заместник-председателят на федерацията Йордан Йорданов.

По думите му синдикатът не е получил отговори на изпратените писмени въпроси относно евентуалните промени. Все още няма яснота за окончателния брой на засегнатите служители и разпределението на съкращенията по звена, посочи Йорданов. Той отбеляза, че продължителната несигурност затруднява работещите, които не знаят какво ще бъде бъдещето им.

Последният разговор на синдиката с ръководството на АПИ е бил на 7 октомври. Тогава на представителите на федерацията е било обяснено, че управителният съвет на агенцията приоритизира срещите си, каза Йорданов. „За мен това означава, че хората не са им приоритет“, коментира той.

Днес от федерацията ще внесат отново писмено въпросите си и ще потърсят среща с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което е принципал на агенцията, както и с министъра. Йорданов изрази надежда, че ще бъде приета поканата за разговор и няма да се наложи синдикатът да организира протест и пред министерството.

От синдикалната организация настояват за яснота относно обхвата на подготвяните съкращения, етапа на процедурата, звената, които ще бъдат засегнати и критериите за подбор на служителите.

БТА

Сред въпросите, на които протестиращите очакват отговор, е дали е направен анализ на риска от евентуалното намаляване на персонала за събираемостта на приходите от тол такси и винетки, както и за безопасността по пътищата.

Работещите в АПИ изпълняват специфични и отговорни функции, свързани с контрола по републиканската пътна мрежа, поддръжката на системите и безопасността на движението. Липсата на диалог и неяснотата около планираните промени подкопават доверието в институцията и могат да застрашат функционирането на ключови звена, смятат от федерацията.

От Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ към КТ „Подкрепа“ настояват за спешна среща с ръководството на АПИ, на която да получат конкретни отговори за бъдещето на служителите и да бъде осигурен ефективен социален диалог.