Четирима маскирани са нахлули в нощта срещу събота в магазин за мобилни телефони в столичния квартал "Младост 1" и за по-малко от 2 минути са успели да отмъкнат устройства на стойност десетки хиляди евро, посочва NOVA.

Собственикът на обекта показа видео от момента на извършване на престъплението, заснет от охранителна камера. Вижда се как извършителите разбиват стъклената врата и за секунди изпразват рафтове и витрини, тъпчейки заграбеното в големи чанти. Крадците са разбили с брадва и вратата на бизнес сградата, в която се помещава магазинът.

Според собственика Владислав Капитанов стойността на загубите може да достигне близо 100 хиляди евро.

„Идеята им явно е била да вземат най-скъпото и това, което заема най-малко място. На камерите се вижда, че пълнят колкото могат и по най-бързия начин напускат обекта”, заяви той.

По думите на Капитанов охранителният екип е пристигнал за по-малко от четири минути, но крадците вече били избягали. По случая е образувано досъдебно производство. От СДВР работят за установяването и задържането на извършителите.

Потърпевшият призова хората, които си купуват мобилни телефони втора употреба, да обръщат внимание дали устройствата имат документи и при съмнение да подадат сигнал.