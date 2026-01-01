„Икономическа полиция” към СДВР задържа пратки с анаболни стероиди и хранителни добавки, подготвени за изпращане в ЕС, съобщиха от полицията.

Акцията е проведена на 6 март. Иззети са 41 кутии, съдържащи блистери с ампули анаболни стероиди, предназначени за Нидерландия.

„В сграда в София с няколко обособени помещения, които служат за производство и разпространение на анаболни стероиди и хранителни добавки от различни марки, които не са регистрирани в търговските мрежи. Разпространявани са в интернет, а количествата са огромни“, съобщи главен комисар Любомир Николов.

Открити са милиони блистери и ампули, които съдържат анаболни вещества, които достигат до потребители, които не знаят какво инжектират в тялото си или го поглъщат орално.

До реализацията на операцията са стигнали чрез сигнал от Агенция „Митници“, които са засекли пратка от Холандия, която е съдържала блистери, които не са заредени с активно химично вещество.

Предстои да се назначат експертни справки, които ще установят активното вещество в задържаните ампули и блистери. Предполага се, че това са тестостероново производни продукти, които се продават във фитнесите.

Извършителят, който е задържан, е регистриран за подобно престъпление преди четири години. Тогава е бил санкциониран с актове, които сега са му били връчени – на стойност 25 000 лева.