Авторитетът на България в областта на компютърните науки и информатиката се гради на посветеността и постиженията на поколения прекрасни учени, ръководители, млади хора, които дават облика на страната ни в тази толкова важна сфера за прогреса на човечеството. Това заяви държавният глава Румен Радев, който днес връчи на церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 отличията в рамките на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“.

Събитието, което се провежда за 23-а поредна година, се състоя непосредствено след рождената дата на видния изобретател с български произход Джон Винсент Атанасов -4 октомври, която е и професионален празник на специалистите по компютърна техника, информационни технологии и автоматика в България.

Нашите ученици, студенти, учени, продължават да печелят награди и медали в най-престижните международни състезания по компютърни науки, подчерта Румен Радев и изрази убедеността си, че техните изключителни постижения вълнуват и дават надежда не само в професионалната гилдия, но и за цялото ни общество.

Румен Радев открои тазгодишното най-добро отборно класиране на националния ни отбор на Международната олимпиада по информатика и престижните места на страната ни на инициираната от български общественици и преподаватели с висок международен авторитет Втора международна олимпиада по изкуствен интелект. Държавният глава посочи и блестящото ни представяне с четири медала на Балканската олимпиада по информатика, на която български ученик завоюва абсолютното първо място със златен медал. Трябва да подчертаем и блестящото представяне на момичетата информатици, като вече имаме двукратна златна медалистка в Европейската олимпиада по информатика за момичета, отбеляза още президентът.

Радев: Вярвам, че България ще развива устойчиво своите традиции в интелигентните решения за бъдещето

Постиженията, които отличаваме днес, са доказателство, че България ще развива устойчиво своите традиции в областта на върховите технологии, на научните изследвания и интелигентните решения за бъдещето, заяви държавният глава. Румен Радев посочи и че като общество следва да развиваме и използваме тези постижения като трамплин за високотехнологичното развитие на страната.

Държавният глава благодари на преподавателите, менторите и учените, които със своята посветеност и всеотдайност са насърчавали отличените млади българи към постигането на тези върхови резултати. „Специално искам да отбележа приноса на

младите университетски преподаватели, които едва завършили своето обучение, вече обучават следващото поколение забележителни шампиони“, посочи още президентът. Румен Радев подчерта, че насърчаването на таланта и на знанието е най-добрата инвестиция в бъдещето на България.

Президентът пожела на наградените здраве, вдъхновение и успехи в техните професионални, образователни и изследователски начинания.

С грамота „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“ – Информатика, държавният глава удостои Веселин Маркович и неговите преподаватели Юлия Димитрова и Илиян Йорданов. Отличието се връчва на екипи, съставени от ученик с високи резултати в национални и международни ученически олимпиади и състезания по информатика и информационни технологии през изминалата година и преподавател/и със значим принос за класирането.

Веселин Маркович, завършил Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ във Варна, е носител на златен медал на Международната олимпиада по информатика в Боливия тази година. Постигнал е и индивидуално класиране в топ 10 на състезанието. Маркович има златен медал на Международния турнир по информатика за напреднали, златен медал на Romanian Masters of Informatics, златен медал на Международната Жаутиковска олимпиада по математика 2025 и много други. Преподавателите с най-голям принос за успехите му са Юлия Димитрова, учител по информатика и информационни технологии в МГ „Д-р Петър Берон“ и ръководител на състезателни школи по информатика, и Илиян Йорданов – основен ръководител на националния ни отбор по информатика през 2025 г.

Сертификати за номинация в категорията „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“ – Информационни технологии, получиха Дарий Топузов от Технологично училище „Електронни системи“, гр. София, (и ръководителят му инж. Милен Спасов), и Марио Петков от Професионалната гимназия по електроника и химични технологии “Проф. Асен Златаров”, Плевен, (с учител Десислава Мацева и втори ръководител Виктор Велев).

Със сертификати за номинация в категорията „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“ – Информатика, бяха удостоени Симона Христова от Природоматематическата гимназия "Нанчо Попович", Шумен, Борис Михов, завършил Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, Андрей Стефанов, ученик в Първа частна математическа гимназия, и Александър Гатев, завършил Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

С грамотата за принос за формиране на поколения професионалисти по компютърни науки и/или за подготовката на състезатели от националните отбори по информатика „Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти“ тази година беше отличен Павел Петров. От 1995 г. той е учител по информатика в Център за работа с деца – гр. Плевен, като е обучил напълно повече от 200 ученици. Носител е на редица награди за високите постижения на свои възпитаници на международни и национални олимпиади и състезания.

Сертификати за номинация в категорията бяха връчени на Йоан Саламбашев и на ас. Мелания Бербатова – ръководител и втори ръководител на националния ни отбор по изкуствен интелект, който завоюва 3 бронзови медала и 2 почетни грамоти от Международната олимпиада по изкуствен интелект в Китай през август т.г.

Отличие „Джон Атанасов – проект с висок обществен принос“ се връчва в подкрепа на личните постижения на младите учени и изследователи в сферата на компютърните технологии за решаване на предизвикателства във важни обществени сектори. Тази година със сертификати за номинация в категорията бяха отличени Георги Николов и Ивайло Хубенов.

Георги Николов е студент в Югозападния университет „Неофит Рилски“, в който понастоящем се разработва проектът му в услуга на земеделския сектор „FreshPay Hub“. Ивайло Хубенов е студент в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и е създател на дигиталната платформа в подкрепа на професионалната реализация на млади хора „GradUp“.