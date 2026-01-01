Разделението по време на вчерашния Консултативен съвет за национална сигурност беше само в една точка – как да приключи войната в Украйна. Това каза президентът Илияна Йотова в Казанлък, където беше на посещение с кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев. Според нея е необходимо час по-скоро да има коалиция за мир, европейско предложение, в което България активно да участва, за да предложи текст за мир в Украйна, за приключване на военните действия с участието на всички страни.

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По думите на Йотова, алтернативата е все по-голяма ескалация на войната, все повече опасности не само в Черно море, а в целия регион, още средства за производство на оръжие и още изгубени животи. Йотова подчерта, че е необходима практическа дипломация, а България трябва да е един от моторите за нея. Според нея светът няма нужда от войни и конфликти, а от развитие.

Имаше спорове, но в крайна сметка се обединихме около текст, който за пръв път дава не само констатация на заплахите, а конкретни предписания, посочи Илияна Йотова. Доволна съм, защото за пръв път в български документ има три конкретни неща – използване на всички политически и дипломатически канали за преговори, консултации с Турция и Румъния за безопасно корабоплаване в икономическите зони и общо решение за мораториум върху дроновете и сигурността на Черно море между шестте крайбрежни държави, каза тя.

Йотова заяви, че се кандидатира за президент защото вярва, че с опита си може да продължи напред и да даде на България много.