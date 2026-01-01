Смятам, че диалог имаше, но това не означава, че имаше разбирателство. В крайна сметка Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС) не излезе с общо становище и затова останах много изненадан вчера от някои изявления на президента Илияна Йотова, в които тя твърди, че има такова постигнато съгласие. Това каза в кулоарите на парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

По правилата на КСНС, за да има съгласие и обща позиция, поне три четвърти от участниците в него трябва да са съгласни с изявената позиция. А всъщност четири от шест от присъстващите политически партии казаха, че не подкрепят документа, добави той.

По негови думи „документът показва на практика фалита на българската външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава българския интерес пред Европейската комисия“.

Предложихме България да обяви своя неутралитет в конфликта като спре да изнася оръжия за Украйна, да денонсира договора с Украйна, който беше подписан от Андрей Гюров и продължава да действа, и да заявим позицията на България, че искаме да сме посредник за разрешаване на конфликта, каза още Костадинов.

Няма никакви останки от дрона, за да се знае какъв е, каза още той. Ние не знаем какво точно е превозвал потъналият кораб. В България има голям шум по темата, докато в Турция мълчат, въпреки че и двата кораба са собственост на турски фирми. Мълчат и в Румъния, където пък е трябвало да пристигне потъналият кораб и да бъде разтоварен неговият товар, обясни още лидерът на „Възраждане“.

На въпрос защо мълчат от Турция Костадинов посочи, че страната има контакти и с Русия, и с Украйна. Турция няма интерес да раздухва случая, защото при всички положения печелят повече, отколкото губят, каза той. Защо румънската страна мълчи, попита още Костадинов.