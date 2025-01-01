Асоциация "Активни потребители" обяснява какво трябва да знаем за прехода към новата валута. Експертите отговарят на най-масовите въпроси на потребителите и им дават ценни съвети, за да се ориентират бързо и лесно в търговията с евро и да не загубят пари в този период.



Въвеждането на еврото у нас ще бъде новост, която ще изисква висока организираност от институциите, дисциплина, много добра информираност на потребителите и спазване на всички правила от тяхна страна. И все пак, като един нов за нашата страна процес, са възможни някои нарушения – неволни, от страна на институции, и преднамерени – от някои търговци.



Къде ще могат да подадат сигнали в такива случаи потърпевшите потребители?



• Националната агенция за приходите – когато нарушенията са свързани с издадени разплащателни документи на граждани, или когато търговец е увеличил цените на предлаганите от него стоки и услуги без това да е обосновано от обективни икономически фактори;

• Комисията за защита на потребителите – когато нарушенията са свързани с двойното обозначаване на цените или с друго подвеждане на потребителите, или когато търговец е увеличил цените на предлаганите от него стоки и услуги без това да е обосновано от обективни икономически фактори;



• Българската народна банка – при нарушения на поднадзорните на БНБ кредитни институции;



• Комисията за финансов надзор – при нарушения на поднадзорните на КФН банки и инвестиционни посредници, изпълняващи функциите на депозитари, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, организирани пазари на ценни книжа; за нарушения в застрахователния сектор и в този на допълнителното пенсионно осигуряване;



• Министърът на електронното управление – когато административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, не са привели информационните си системи, обработващи финансова информация, в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България и на Закона за електронното управление.

Полезни съвети



• Не обменяйте левове преди 1 януари 2026, защото може да заплатите курсова разлика или такси!



• Не обменяйте пари извън банките, пощите или обменните бюра (работят с комисиона), за да избегнете измами!



• Не откликвайте на никакви покани за смяна на пари у дома. Възможно е да ви пласират фалшиви купюри, неточни суми или просто да ви ограбят!



• Не се презапасявайте! Не са налице никакви условия за резки промени на цени на пазара.



• Не подписвайте никакви анекси към текущи договори или каквото и да е във връзка с въвеждането на еврото! Не откликвайте на имейли или съобщения в социалните мрежи във връзка с промени в договори!



• Ако имате пощенски марки, лотарийни билети, купони за отстъпка, купони за стойността на върнати стоки, ваучери, ваучери за храна или подарък в левове, ще могат да се използват и след датата на въвеждане на еврото до изтичане на срока им или до изчерпване на наличностите.



• При намаляване на цените обозначение в две валути може да се постави само на крайната цена.



• Ако имате налични левове през януари 2026 година, е по-добре да ги обмените в банка и да пазарувате в евро, отколкото да ги харчите в магазина. Така ще избегнете рисковете при превалутиране на рестото.



• При връщане на ресто в евро обърнете специално внимание на монетите от 1 и 2 евро. Поради визуалната си прилика е възможно да ви върнат лев вместо евро.



• Ако имате възрастни родители или трудно подвижни близки, можете да им помогнете, като смените пари в банката вместо тях.



• Още информация за защитните механизми на банкнотите можете да намерите: в сайта на БНБ, evroto.bg или ecb.europa.eu.



• Можете да сравнявате цените в търговските вериги ежедневно на платформата kolkostruva.bg.

В допълнение – съвети от Хърватия

Председателката на Хърватската асоциация за защита на потребителите (ХАЗП) Ана Кнежевич сподели някои от подробностите около въвеждането на еврото в Хърватия и даде полезни съвети на нашите институции и потребители. С какви трудности са се сблъскали в страната?

Само около 40 на сто от търговците предварително са си купили пакетите с евромонети.

До малките населени места, където няма пощенски или банков клон, стартовите комплекти са стигали трудно и асоциацията е настояла за мобилни доставки, за да се достигне до отдалечените общности. И до днес на някои места има табели, че банкноти от 200 евро не се приемат - следствие от липсата на касови наличности за връщане на ресто.

Кнежевич акцентира и върху информацията и инструментите, осигурени за ориентация на гражданите - макар двойното етикетиране на цените да е приключило на 31 декември 2023 г., мнозина не са напълно свикнали и дори представители на институциите още пресмятат в куни. Асоциацията е препоръчала физически конвертори (калкулатори) по словенски модел - в Словения такива са получавали всички, докато в Хърватия централната банка е поръчала около 60 000 броя при около 1,2 млн. пенсионери в страната, голяма част от които нямат смартфони.

"На 2 януари телефоните прегряха – най-честите сигнали бяха за цените на кафето и хляба" - споделя Кнежевич. Кафето, което в края на декември струвало около 10 куни (приблизително 1,33 евро), масово се е продавало по 2 - 2,5 евро, а хляб от около 7 куни (0,93 евро) - за по 1,20 -1,50 евро. Държавната инспекция е започнала проверки и издаване на актове, но много от тях били обжалвани, а глобите сами по себе си не връщат цените към нивата от 31 декември.