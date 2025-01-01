В момента липсва контрол върху атракционните съоръжения у нас, защото има нормативна празнота. Това заяви председателят на Комисията по туризъм в Народното събрание и народен представител от БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА д-р Десислав Тасков.

Той даде пример с наредба от 2013 г. за условията и реда за безопасност и технически изисквания към съоръженията в увеселителните обекти. „На всички ни е ясно, че "Морска администрация" към Министерството на транспорта контролира и изправността на лодката, джета или други транспортни средства, но реално ясен контрол върху въжетата, батутите и надуваемите съоръжения липсва”, подчерта д-р Тасков.

Според него до края на лятото в Народното събрание ще влязат нормативни текстове, които да уредят този процес. „Държавата да пристъпи към контрол на дейността на туристическите атракциони. Това означава ясни правила и завишени критерии за безопасност”, поясни народният представител.