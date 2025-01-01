Съдът определи мярка „задържане под стража” спрямо моряка на лодката, която е дърпала парашута, от който падна и по-късно почина 8-годишния Иван, Камен Тенев и на отговорника Петко Стефанов. Капитанът на лодката Христо Раев е пуснат под парична гаранция - 5000 лева, съобщи NOVA .

Тримата обвиняеми за трагедията в Несебър се изправиха този следобед пред съда. Те са служители на фирмата, която предлага услугата парасейлинг и са обвинени в причиняване на смърт в условията на професионална небрежност.

В залата и тримата изразиха своите съболезнования на семейството на загиналия Иван. Адвокатите на обвиняемите казаха, че няма достатъчно доказателства за това, че тримата имат съпричастност към тежкия инцидент. Те поискаха по-лека мярка за неотклонение на обвиняемите.

Дете загина след падане от парашут в Несебър

Стана ясно, че на лодката не е имало отговорен експерт по парасейлинг – инструктор, който трябва да поеме отговорността при предоставянето на атракциона. Управителят на базата – Петко Стефанов на практика работи на трудов договор като касиер.

„Изобщо не е имало експерт, а в наредбата пише, че екипажът на лодката в тези водни атракциони трябва да се състои от двама души – капитан и инструктор по парасейлинг. В случая е имало само капитан и моряк. Дори не съм видяла техните договори. Не можем да видим им характеристика”, коментира защитникът на Христо Раев - адвокат Ваня Радиева.

След трагедията с тандемния парасейлинг стана ясно, че контрол от страна на държавата не се извършва и няма инстанция, която да поеме отговорност за състоянието на съоръженията. Обществената телевизия припомня, че премиерът Росен Желязков разпореди до края на този летен сезон да има ясна регулация. В същото време продължава разследването на инцидента. Здравният министър възложи проверка на "Медицински надзор" и на ЦСМП-Бургас.

Вчера водолази претърсиха морското дъно, за да открият катарамите на коланите, които са се скъсали и са довели до падането на детето.

Прокуратурата настоява пред съда за постоянен арест на тримата обвиняеми.