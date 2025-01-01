Свиквам Пленум на Висшия съдебен съвет (ВСС) другия четвъртък и включвам точката за предложението за тълкуване от Народното събрание на спорните текстове от Закона за съдебната власт, съобщи пред журналисти министърът на правосъдието Георги Георгиев. Той участва в кръгла маса на тема: „Управление на градските отпадъци: престъпност, корупция и екологична сигурност“.

Съдийската колегия на ВСС взе решение вчера да се отправи предложение до Пленума на ВСС да реши да отправи искане до Народното събрание за автентично тълкуване на чл. 173 ал. 15 от Закона за съдебната власт. БТА припомня, че по отношение същия текст членовете на Прокурорската колегия приеха, че разпоредбата е неприложима относно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и потвърдиха избора му.

Ще дам възможност на кадровиците да вземат решение по този въпрос, двете колегии заедно. Няма как министърът на правосъдието да вземе отношение по споровете в независимата съдебна власт. Това, което мога да направя, е да оказвам съдействие за решаването на проблема от компетентните за това лица, коментира Георги Георгиев.