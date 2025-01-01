Посолството на САЩ в България спира да обновява информацията в профила си във Фейсбук. Това съобщиха от Посолството. Причината е спиране на финансирането от страна на правителството в САЩ.

“Поради прекъсването на финансирането този акаунт във Facebook няма да се обновява редовно, докато не бъде възстановена пълната дейност, с изключение на спешна информация, свързана с безопасността и сигурността. Към момента планираните услуги за паспорти и визи в Съединените щати и в посолствата и консулствата на САЩ в чужбина ще продължат по време на прекъсването на финансирането, доколкото ситуацията позволява. Няма да обновяваме този акаунт, докато не бъде възстановена пълната дейност, с изключение на спешна информация, свързана с безопасността и сигурността. За информация относно нашите услуги и оперативния ни статус посетете travel.state.gov.“, гласи съобщението.

БГНЕС припомня, че в сряда правителството в САЩ спря голяма част от дейността си заради политически противоречия.