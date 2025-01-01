Федералното правителство на САЩ е спряло работа, тъй като конгресмените остават в противоречие относно финансирането на управлението след 30 септември. Това съобщи "Си Ен Ен".

Въпреки че републиканците контролират Капитолия и Белия дом, те се нуждаят от поне седем демократи в Сената, за да приемат законопроект за финансиране според правилата на горната камара. Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумър обаче настоява за няколко мерки, включително всеки законопроект за финансиране да включва удължаване на субсидиите за здравните премии по разширения Закон за достъпни грижи, за да го подкрепи. Лидерите на Републиканската партия искат удължаване на финансирането със седем седмици и допълнителни средства за сигурността на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

С оглед на неразрешения застой спирането на правителството може да се окаже различно от всяко друго в историята. За да се справят с кризата, американският президент Доналд Тръмп и Службата за управление и бюджет на Белия дом призоваваха агенциите да съкращават работници в програми, чието финансиране е изтекло и които не съответстват на приоритетите на държавния глава.

Директорът на OMB Ръсел Воут заяви във вторник, че правителството може да закрива работни места и програми, вместо да пуска служителите в неплатен отпуск по време на спирането.

„Имаме правомощието да правим трайни промени в бюрокрацията на правителството“, каза Воут пред Fox Business.

Тръмп има опит с подобни ситуации. Последното спиране на работата на правителството се случи по време на първия му мандат. То започна в края на декември 2018 г. и продължи 35 дни - най-дългото в историята.

Какво е „government shutdown“ (спиране на правителството)?

На 1 остомври, когато започва всяка финансова година, Конгресът трябва да осигури средства за много федерални ведомства и функции. Ако законодателите не приемат законопроект за финансиране за цялата година или не удължат финансирането за по-кратък период, тогава много агенции и дейности трябва да прекратят работа, докато Конгресът не отпусне нови средства.