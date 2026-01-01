Почина големият български скулптор и творец Вежди Рашидов.

Той е получил сърдечен удар рано тази сутрин. Тъжната новина потвърдиха за NOVA от семейството му.

Освен скулптор, той е общественик и политик и оставя значима следа както в културния, така и в политическия живот на България.

Роден е на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Завършва Художествената гимназия „Илия Петров“ в София, а през 1978 г. – Художествената академия със специалност „Скулптура“ в класа на проф. Димитър Даскалов. Изгражда международна кариера като скулптор, с десетки самостоятелни изложби в България и чужбина. Негови произведения са част от колекции на престижни музеи и галерии по света.

От 1978 г. Рашидов участва в национални и международни изложби, биеналета и симпозиуми. Представял е свои произведения на Международното биенале за скулптура в Равена и на Световния панаир на изкуствата в Базел. Сред самостоятелните му изложби са тези в ЮНЕСКО в Париж през 1989 г., в Токио през 1992 г. и в Музея на Оскар Уайлд в Дъблин през 2006 г. Освен скулптури той излага рисунки и акварели, сочи биографичната справка на сайта му.

Сред отличията му са златният медал на Ватикана на името на Данте Алигиери от 1981 г., първата награда на Международното биенале на хумора и сатирата в Габрово от 1983 г. и голямата награда за скулптура „ВЕРА“ от международния фестивал „Традиции и съвременност“ в Москва през 2009 г. Рашидов е носител на орден „Стара планина“ с лента и е член-кореспондент на Българската академия на науките.

Почетен гражданин е на София, Димитровград и Кърджали, наред с други градове.

Негови произведения се съхраняват в български галерии и в колекции в чужбина, сред които галерия „Уфици“ във Флоренция, музеят „Пушкин“ в Москва и Музеят на Израел в Йерусалим, според биографията на скулптора.

Рашидов е министър на културата в първото и второто правителство на Бойко Борисов. Той заема поста от 27 юли 2009 г. до 13 март 2013 г. и от 7 ноември 2014 г. до 27 януари 2017 г., по данни на Министерството на културата.

Според информация в сайта на Народното събрание Рашидов е бил народен представител в седем парламента. На 21 октомври 2022 г. е избран за председател на 48-ото Народно събрание и заема поста до края на мандата му през февруари 2023 г. В 49-ото Народно събрание е депутат от ГЕРБ-СДС. На 1 септември 2023 г. парламентът прекратява пълномощията му като народен представител след подадена оставка.