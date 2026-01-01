Министърът на външните работи Велислава Петрова каза пред журналисти, че условията на България към Република Северна Македония по пътя й към ЕС, остават непроменени.

По-рано министър Петрова проведе среща с министъра на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония Тимчо Муцунски в рамките на Международната конференция по Коридор VIII в София.

Тя потвърди подкрепата на България за европейската перспектива на Република Северна Македония при спазване на принципа на собствените заслуги.

"Очакваме да бъдат изпълнени, както конституционните промени, така и всички останали елементи, договорени през 2022 година. Поисках от Муцунски да разбера как си представя времевата рамка, от тяхна страна виждаме, че трябва да се изгради усещане за доверие. Надявам се да видим положителни стъпки в тази посока. За мен основният начин да изградим доверие, е изпълнение на ангажиментите", обясни тя.

По думите й България няма други очаквания, освен тези, които са записани през 2022 година. Тя припомни, че по процесът по присъединяване към ЕС е с описани ясни критерии. "Нито една държава-членка не може да даде гаранции към друга държава-кандидат, но може да даде политическата готовност да се придържа към поетите ангажименти, така че изпълнението на ангажимента от 2022 година е най-директният и гарантиращ път към европейската директива", обясни външният министър.